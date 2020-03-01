Кім Кардашян відвідала недільну службу в латексному комбінезоні: неординарний вибір зірки

Світська левиця вміє епатувати та вражати публіку своєю появою. Образи Кім Кардашян швидко стають трендом у модній індустрії. У французькій столиці у розпал Тижня моди вона відвідала недільну службу чоловіка Каньє Веста. Для заходу вона обрала спокусливий латекс.

Зіркова родина прилетіла до Парижа, аби провести репер Каньє Вест зміг долучити Європу до своєї традиційної недільної служби. Виконавця підтримали дружина Кім Кардашян та її сестра Кортні Кардашян, які для заходу обрали своєрідний family look, у якому постали в стінах старовинного театру Буфф дю Нор.

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Багатодітна матуся, яка не звикла залишатися поза увагою папараці, вразила вибором вбрання. Кім Кардашян любить хизуватися своїми формами, тому наважилася показати тіло у повній красі. Вона дефілювала столицею Франції у латексному комбінезоні карамельного кольору від преміального будинку моди Balmain. Аутфіт був представлений на Тижні моди в Парижі дизайнером Олів'є Рустеном лише кілька днів тому.

Важливим елементом вбрання стали рукавички суцільні з комбінезоном. Look Кім доповнила босоніжками пісочного кольору на підборах та невеликим клатчем. Волосся вона зібрала у довгий низький хвіст та не забула про традиційний макіяж.



Кім Кардашян в латексному костюмі / Instagram / @thehapablonde



Кім Кардашян в латексному костюмі / Screenshot / Instagram / @kimkardashian

Старша 40-річна сестра Кім Кардашян Кортні підтримала її у під час виходу. Вона також постала у комбінезоні Balmain, обравши шоколадний відтінок та чорні високі чоботи на низькому ходу.



Кім та Кортні Кардашян в латексних костюмах / Instagram / @thehapablonde