Кім Кардашян відвідала церковну службу зі своєю донькою Норт Вест

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Кім Кардашян з донькою Норт
Кім Кардашян з донькою Норт / Instagram / @kimkwmania

Знаменита американська зірка Кім Кардашян здивувала шанувальників своїм новим виходом. Insta-діва відвідала не світську вечірку, як від неї часто очікують, а церковну службу. Свою найстаршу доньку Норт Вест вона взяла з собою.

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" вирішила поставити на паузу пишні святкування і гучні вечірки. 38-річну Кім Кардашян папараці помітили в церкві в Калабасасі, що в Каліфорнії. Для появи на церковній службі знаменитість обрала звичний для неї look.

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Кім одягнула вбрання у стилі "кежуал" в коричневих тонах. На ній був світлий гольф, заправлений в штани з масивними нашитими кишенями. Спортивне вбрання зірки доповнили темні чоботи на високих підборах і сонцезахисні окуляри. Поруч з нею за руку йшла її донька Норт Вест. Для 5-річної дочки Кім обрала яскраве салатове вбрання.

Кім Кардашян і донька Норт Вест
Кім Кардашян з донькою Норт Вест / Instagram / @kardasheans

Поки Кім з донькою прибували на службу, її чоловік готувався до концерту в церкві. Кожної неділі 41-річний Каньє Вест разом з іншими музикантами виконує госпели.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kanye West (@kanyew.est)

 

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Теги: LifeStyle Кім Кардашян Мода
Джерело: LifeStyle 24
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