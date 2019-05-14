Кім Кардашян випустила нову лінійку косметики з нагоди п'ятої річниці весілля

Зірка Instagram 38-річна Кім Кардашян днями представила нову колекцію косметики від власного бренду. Що цікаво, молода мама оприлюднила випуск лінійки напередодні річниці весілля з Каньє Вестом.

Одразу після народження свого четвертого сина, якого для зірок виношувала сурогатна матір, Кім Кардашян подалася у роботу. Вчора, 13 травня, знаменитість повідомила про випуск нової колекції, а саме лінійки засобів для весільного макіяжу. Нові фото Insta-діва опублікувала на своїй сторінці в соціальних мережах.

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Через кілька днів, 24 травня, Кім Кардашян і Каньє Вест святкуватимуть 5-ту річницю весілля. Чудовий привід, аби презентувати весільну лінійку. До колекції увійшли помади, олівці для губ, рум'яна ніжних відтінків, а також хайлайтер і палітра тіней. Фанатів Кім Кардашян потішить упакуванням засобів для макіяжу, адже коробки прикрашені її весільними фотографіями, на яких вона у сукні та з фатою. Продаж стартуватиме опівночі 24 травня.



Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian