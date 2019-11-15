Кім Кардашян виставила на продаж один зі своїх маєтків: як виглядає помешкання зірки

Американська зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардашян примножує свої статки не тільки завдяки вдалим проєктам, але й нерухомості. Днями стало відомо, що знаменита американка виставила на продаж один зі своїх будинків.

Як повідомляє People, Кім Кардашян вирішила позбутись нерухомості в місті Калабасас. Населений пункт розташований неподалік від Лос-Анджелеса, тому чимало зірок можуть зацікавитись маєтком.

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Відомо, що Каньє Вест та Кім Кардашян планують отримати за будинок 3,5 мільйона доларів, заробивши на продажі майже 2 мільйони. Маєток подружжя придбало ще у 2014 році, однак їхній переїзд відбувся у 2017-му. Автором мінімалістичного інтер'єру виступив бельгійський архітектор Вінсент ван Дуйсен. Саме він облаштував три спальні та чотири ванні кімнати. Білі стіни, стильні меблі, дубова підлога, багато простору і нічого зайвого – такі ідеї схвалила Кім Кардашян.

Інсайдери видання зізнались, що зіркова пара планує мати більший сад, де їхні діти зможуть проводити вільний час. Ймовірно, саме для цього Кім Кардашян та Каньє Вест придбали ранчо в Гідден-Гіллз за 3 мільйони доларів.

Вони придбали іншу нерухомість. Кім дуже хоче, щоб у неї був фруктовий сад для дітей, тому їм потрібно більше простору,

– розповів інсайдер.

Раніше Кім Кардашян запрошувала журналістів у свій маєток. Американський Vogue зробив там не тільки стильну фотосесію, але й відео, яке отримало чималу популярність у мережі.

Дивитися інтерв'ю та огляд будинку Кім Кардашян: відео