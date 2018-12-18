Кім Кардашян витратила на різдвяну вечірку майже 1,5 мільйона доларів: шокуючі деталі

Декілька днів назад європейські країни святкували католицьке Різдво. Знаменитості ділилися знімками з домашнього святкування разом із батьками, дітьми та другими половинками. Однак 38-річна зірка Кім Кардашян вирішила організувати грандіозну вечірку, на яку запросила все сімейство і багато друзів. Як повідомляють іноземні ЗМІ, за таке задоволення їй довелось заплатити понад 1 мільйон доларів.

Нещодавно католицький світ відсвяткував Різдво Христове і, якщо в деяких зіркових сім'ях його святкували тихо і по-домашньому, то в родині Кардашян віддали перевагу гучній вечірці. 38-річна Кім та її чоловік Каньє Вест не пожаліли викласти зі свого бюджету близько 1,3 мільйона доларів за один святковий вечір.

Читайте також: Кім Кардашян розкритикували за яскравий макіяж її 5-річної доньки: деталі

Як повідомляє видання People, флористом різдвяної вечірки у сімейства Кардашян була Ешлі Грір, власниця агенства DC Atelier Ashley Flowers. До слова, саме ця жінка працювала над декором Білого дому за правління Барака Обами.

За підрахунками експертів, для того, щоб покрити всю прибудинкову територію снігом, довелось заплатити 350 тисяч доларів. А ліхтарі, хмарини з "снігу" та інтер'єр світильників вартував близько 80 тисяч доларів.

Деякі зміни в ландшафті були організовані компанією The Trask House. За словами Ешлі Грір, швидше за все, агенство використало понад 200 тонн справжнього льоду, який перетворили в сніг, щоб зробити пагорб для ковзанки. Це теж дороге задоволення.

На різдвяній вечірці сімейства Кардашян виступав Джон Ледженд. Оскільки він є другом сім'ї, ймовірно, він співав безкоштовно, але його шоу-програма вартує приблизно 500 тисяч доларів. Також потрібно було декорувати намет, у якому він виступав, – це вартувало близько 15 тисяч доларів.

Улюбленою фотозоною на святі став тунель із ліхтарів. Припускається, що його творцем став скульптор та художник Kathy Temin. Її мистецтво дуже цінують у сучасних галереях Австралії, за окремі її творіння потрібно віддати приблизно 10 тисяч доларів.



Кім Кардашян із сім'єю на різдвяній вечірці вдома / Instagram / @kimkardashian

Весь ліс із білих дерев, ялинок і кучугур снігу обійшовся у 200 тисяч доларів. Нарешті дійшла справа до столів. Як повідомляється, одне місце вартувало близько 400 доларів. До слова, на вечірці було 200 людей.