Кім Кардашян яскраво та пікантно представила нову колекцію свого бренду KKW Beauty

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Американська телезірка та діва мережі Instagram Кім Кардашян не припиняє анонсувати свої новинки, для реклами яких знімається у різних образах. Так, для кампанії нової колекції KKW Beauty 38-річна американка перетворилася у вогняну жінку.

Нові світлини з рекламної кампанії Кім Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Яскравими кадрами вона анонсувала випуск "вогняної" колекції, яка буде доступна до купівлі вже 19 липня.

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На фото зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" постала у яскравому обтислому корсеті з глибоким декольте, який для неї створив Thierry Mugler. Цікавим антуражним доповненням зйомки став запалений сірник, який вона тримала в зубах. Образ довершила платинова перука з легкими природними локонами.

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кім Кардашян
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