Кім Кардашян з усіма дітьми відпочиває від критики на Багамах: милі фото зіркової сім'ї

Після шквалу критики щодо фотошопу Кім Кардашян взяла всіх дітей і відправилася на відпочинок у теплі краї. На березі океану на Багамах зіркова мама влаштувала цілу фотосесію разом зі своїми доньками і синами.

Напередодні американську зірку сімейного реаліті-шоу звинуватили у кумедному фотошопі. 38-річна Кім Кардашян випадково "додала" собі шостий палець. Так, ймовірно, після шквалу критики, який на неї обвалився в коментарях до світлини в Instagram, вона разом із сім'єю полетіла на Багамські острови.

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Так, на фоні неймовірних морських краєвидів зіркова матуся влаштувала сімейну фотосесію з усіма своїми дітьми. Це перше спільне фото нащадків, яким поділилася Кім Кардашян.

Багамські острови. Я думала, що зробити знімок з усіма дітьми буде важко, боже мій, та це майже неможливо,

– написала знаменита брюнетка.

Що цікаво, навіть для відпочинку на острові вона подумала про стильні пляжні вбрання, а саме про красиві family look. Тому на пляжних фото Кім Кардашян і її доньки, 6-річна Норт і 1-річна Чікаго, постали на фото в однакових купальниках сріблястого відтінку. А для 3-річного Веста і 3-місячного Псалма зірка шоу "Сімейство Кардашян" обрала стильні темні шорти.



Кім Кардашян з дітьми / Instagram / @kimkardashian