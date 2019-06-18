Кім Кардашян замилувала мережу ніжним знімком новонародженого сина

Американська зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардашян не належить до тих зіркових матусь, які приховують обличчя своїх дітей від громадськості. Ба більше, вона залюбки хизується у мережі новими кадрами, демонструючи сімейну ідилію.

Так, 17 червня на Instagram-сторінці Кім Кардашян з'явилось чарівне чорно-біле фото з новонародженим сином. На кадрі видно, як знаменита американка тримає немовля на руках, а її 3-річний син Сейнт ніжно гладить обличчя братика.

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Мої хлопчики, – з трепетом написала Кім Кардашян.

Як відомо, маленький Псалм з'явився на світ 10 травня та вже отримав неймовірну популярність у мережі. Тому прихильники зірки з нетерпінням очікували на нове фото хлопчика. Вони масово прокоментували чарівний знімок. Не втримались від повідомлення й модель Вінні Харлоу та дизайнерка Рейчел Зоуї, які написали, що світлина – досконала, а від її "чарівності можна померти".

Вихідні Кім Кардашян та Каньє Вест провели на пляжі. Там зіркове подружжя відзначило День батька зі старшими дітьми. Відповідні фото теж викликали захват у прихильників Кім та Каньє, які засипали їх компліментами.

Що відомо про четверту дитину Кім Кардашян і Каньє Веста

Вперше про четверту дитину Кім Кардашян заговорила ще на початку 2018 року. Зірка реаліті-шоу розповіла журналістам про бажання народити четверту дитину, щоб у її молодшої доньки Чикаго були такі ж міцні дружні стосунки, як і в Норт та Сейнта.

Вже за рік Кім Кардашян реалізувала свій намір. Вона разом із Каньє Вестом найняли сурогатну маму, яка й народила хлопчика в одній із приватних клінік Лос-Анджелеса. Спершу пара тримала інформацію про нащадка у секреті, однак під час однієї з вечірок Кім Кардашян розповіла про все незнайомцю, який став інформатором популярних американських ЗМІ. В інтерв'ю вона зізналася, що не очікувала, що новина пошириться так швидко. Наприкінці квітня 2019 року Кім та Каньє влаштували традиційну вечірку на честь народження четвертої дитини – baby shower, а 10 травня оголосили про появу малюка.

Минув місяць, як знаменита матуся показала обличчя свого нащадка Псалма. Хлопчик спав, коли Кім Кардашян зробила знімок. Зіркова матуся не приховує, що в захваті від такої великої сім'ї та відверто зізнається, що Каньє Вест теж щасливий від цього.