Кім Кардашян замилувала мережу сімейними світлинами

Американська світська левиця Кім Кардашян ділиться з прихильниками не лише спокусливими світлинами. Зірка також часто публікує ніжні фото з чоловіком та дітьми.

Представниця знаменитого телесімейства Кім Кардашян поширила в мережі інстаграм серію чарівних кадрів з дітьми та чоловіком Каньє Вестом. Діти веселяться та ласують солодощами в тематичному парку розваг Stormi World. Зіркові батьки відвідали цей парк разом із дітками та провели час в родинному колі.

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Для сімейної прогулянки Кім обрала зелену блузку з глибоким декольте та чорні шкіряні штани. Поєднала таке вбрання із взуттям чорного кольору. Волосся знаменитість зібрала в акуратну зачіску, на одному зі знімків вона мала сонцезахисні окуляри. Макіяж зірки, як завжди, був з акцентом на чорних стрілках, а на губах був бежевий блиск.

Каньє одягнений в синю сорочку з принтом та сірі штани, які поєднав з бежевими кросівками. На руках в репера можна побачити великі золоті каблучки.

Їхні сини та доньки одягнені по-хуліганськи. Можна побачити і комбінезон з камуфляжним забарвленням, і більш спортивний одяг, і футболку з яскравим забарвленням.



Кім Кардашян з чоловіком та дітьми / Instagram / @kimkardashian



Мила донечка Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Сини Кім Кардашян та Каньє Веста / Instagram / @kimkardashian



Донька Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Подружжя Кардашян-Вест з сином / Instagram / @kimkardashian