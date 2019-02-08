Кім Кардашян засвітила форми у золотистій сукні: сексуальне фото

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram/ @kimkardashian

38-річна зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кім похизувалася пишними, однак водночас стрункими формами у обтислій сукні золотистого відтінку. Знаменитість позувала у своїй гардеробній кімнаті.

Кім Кардашян впустила своїх шанувальників за лаштунки публічного життя і показала, як виглядає її гардеробна. 38-річна зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" опублікувала давнє фото, на якому вона позує перед камерою у сексуальній сукні на фоні декількох десятків чобіт, туфель та сумок.

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На фото, яке Кім Кардашян знайшла у своїй фотогалереї, вона позує у розкішному платті з глибоким декольте і високою розпіркою на нозі. Модель розповіла, що сексуальне вбрання їй подарував її коханий Каньє Вест.

Переглядала свої старі фотографії і знайшла цей "золотий лук", який Каньє підготував під час моєї поїздки, минулого літа. P. S. швидкі модні бренди, ви можете зачекати, поки я одягну його в реальному житті, перш ніж я викину його?,
– з насмішкою прокоментувала фото зірка.

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Еротика Кім Кардашян
Джерело: 24 канал
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