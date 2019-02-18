Кім Кардашян засвітила груди в спортивному вбранні: відверте фото

Популярна американська Insta-діва Кім Кардашян поділилася з шанувальниками черговою світлиною, на якій відверто показує своє пишне декольте. Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" не дає своїм прихильникам засумувати за її еротичними світлинами.

Нещодавно американська світська левиця похизувалася своїм бюстом у відвертій сукні на урочистій церемонії Hollywood Beauty Awards. Після цього Кім Кардашян вирішила продемонструвати своїм шанувальникам свої форми у спортивному вбранні. Нову світлину зірка опублікувала на сторінці в Instagram.

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На світлині модель постала, фотографуючи себе в дзеркалі вбиральні. Зірка була одягнута в спортивне вбрання: топ сірого кольору, під яким не було бюстгальтера, та чорні лосини. Також нещодавно Кім Кардашян опублікувала еротичне фото, на якому показала свої голі ніжки.