Кім Кардашян засвітила пишне декольте в екстримальній міні-сукні

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram/ @kimkardashian

Американська зірка Instagram Кім Кардашян провела ніч у музеї. Для світського виходу 38-річна американка одягнула білу міні-сукню, яка чудово підкреслювала її пишний бюст та стрункі ноги.

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" вкорте демонструє шанувальникам, що в моду повертаються моделі вбрань, які користувалися неабиякою популярністю в 1990-х та 2000-х роках. Так, нещодавно Кім Кардашян вийшла в світ у леопардовому комбінезоні з колекції 1991/1992 років. А для нового виходу її вибір припав на сукню з 1999/2000 року.

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Біле міні-плаття від Manfred Thierry Mugler з колекції Les Meduses ("Медузи") підкреслило всі достоїнства 38-річної Кім Кардашян. Тонка талія, пишні груди, стрункі ноги та шоколадна засмага – американська знаменитість отримала чимало компліментів від своїх шанувальників за такий сексуальний образ.

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

 
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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика Кім Кардашян
Джерело: LifeStyle 24
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