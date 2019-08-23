Кім Кардашян засвітила пишні форми у латексному бюстгальтері: пікантні фото

2952 Читать новость на русском
Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

38-річна світська левиця і засновниця KKW Beauty Кім Кардашян, яка рекламує нову лінійку ароматів, створену у результаті колаборації з Кайлі Дженнер, приміряли сміливий і провокативний образ.

Нові фото дружина Каньє Веста опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімках Кім знялася також з подругою – американкою Ла Ла Ентоні, за якою у мережі 9,2 мільйона шанувальників.

Читайте також: Зухвало і спокусливо: Кім Кардашян приголомшила провокативним образом для реклами косметики

На ефектній світлині Кардашян позує босоніж на сходах в обтислому латексному бюстгальтері з бретелькою на одне плече і чорній спідниці, яка повністю засвітила пишні ноги світської левиці.

Іноді вам потрібен час для себе, час для спілкування з вашими найкращими друзями для детоксикації та підзарядки,
– додала у підписі Кім.

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

До слова, напередодні Кім Кардашян на березі океану на Багамах зіркова мама влаштувала зіркову фотосесію разом зі своїми доньками і синами.

"Багамські острови. Я думала, що зробити знімок з усіма дітьми буде важко, боже мій, та це майже неможливо", – зізналася дружина Каньє Веста.

 

 

blog_ava
Вихідні у серпні: як відпочиватимуть українці на День Незалежності України
сьогодні
9070
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кім Кардашян Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
сьогодні 13:33 Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
1708
Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана
сьогодні 11:53 Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана
2090
День народження Сергія Жадана: книги, вірші та пісні, за які ми любимо письменника
сьогодні 10:05 День народження Сергія Жадана: книги, вірші та пісні, за які ми любимо письменника
Олена Булан 1483
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 23-25 серпня
сьогодні 09:33 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 23-25 серпня
234
Куди піти у Києві в серпні: афіша найгучніших подій
22 серпня 18:18 Куди піти у Києві в серпні: афіша найгучніших подій
1325
Новини
Більше новин
Залиште відгук