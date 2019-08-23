Кім Кардашян засвітила пишні форми у латексному бюстгальтері: пікантні фото

38-річна світська левиця і засновниця KKW Beauty Кім Кардашян, яка рекламує нову лінійку ароматів, створену у результаті колаборації з Кайлі Дженнер, приміряли сміливий і провокативний образ.

Нові фото дружина Каньє Веста опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімках Кім знялася також з подругою – американкою Ла Ла Ентоні, за якою у мережі 9,2 мільйона шанувальників.

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На ефектній світлині Кардашян позує босоніж на сходах в обтислому латексному бюстгальтері з бретелькою на одне плече і чорній спідниці, яка повністю засвітила пишні ноги світської левиці.

Іноді вам потрібен час для себе, час для спілкування з вашими найкращими друзями для детоксикації та підзарядки,

– додала у підписі Кім.



Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

До слова, напередодні Кім Кардашян на березі океану на Багамах зіркова мама влаштувала зіркову фотосесію разом зі своїми доньками і синами.

"Багамські острови. Я думала, що зробити знімок з усіма дітьми буде важко, боже мій, та це майже неможливо", – зізналася дружина Каньє Веста.