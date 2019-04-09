Кім Кардашян засвітила стрункі ніжки у вінтажній міні-сукні

Кім Кардашян є однією з найпопулярніших селебріті сьогодення, тому за кожним її виходом у світ чи опублікованим знімком пильно слідкують її шанувальники. Так, і прихильники помітили, і сама зірка вже не приховує, що останнім часом її неабияк надихають вбрання, родом з 1990-х. А якщо вони вдало підкреслюють її фігуру – варто чекати багато знімків.

38-річна знаменитість з Instagram та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" є певним прикладом для наслідування для своїх прихильників. Однак сама Кім Кардашян також повинна кимось надихатися. Дивлячись на її останні "аутфіти" можна помітити, що американка в захваті від стилю 1990-х років.

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Так, на останньому знімку, який знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі, вона позувала в кабіні приватного літака, сидячи на світлому шкіряному кріслі. Для подорожі вона обрала міні-сукню у стилі японського кімоно з краплеподібним декольте з вінтажної колекції від Roberto Cavalli.

Завдяки короткій довжині Кім Кардашян засвітила свої засмаглі ніжки та похизувалася трендовими босоніжками. Варто додати, що днями зірка продемонструвала фігуру у шовковій сукні з колекції Versace 1997 року.



Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian