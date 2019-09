Кім Кардашян зізналась, чи має насправді невиліковні хвороби

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян змусила переживати своїх прихильників, адже у новому випуску "Сімейства Кардашян" вона заявила про невиліковні хвороби. Наразі знаменитість пройшла додаткові обстеження та оголосила свій діагноз.

У новому епізоді шоу Кім Кардашян вкотре провела день у приватній клініці, передає Entertainment Online. Найбільше зірку турбував біль у руках, тому лікарі вирішили провести додаткове обстеження. В результаті Кім щасливо заявила, що не страждає на вовчак.

Читайте також: Я не думала, що опинюся серед хворих людей, – Кім Кардашян відверто розповіла про хворобу

"Спершу ми провели аналізи, щоб підтвердити здогадки про вовчак. Однак вони виявились негативними: у Кім немає вовчака та ревматоїдного артриту. Отже, можемо заспокоїти всіх. Ймовірно, це псоріатичний артрит", – повідомив медик.

Такий діагноз Кім Кардашян сприйняла з полегшенням. Артистка вже почала курс лікування проти псоріатичного артриту, який без медикаментів може призвести до інвалідності. В реаліті-шоу Кім Кардашян вирішила підбадьорити всіх прихильників, які мають такі ж проблеми зі здоров'ям та зізналась, що її сім'я дає їй оптимізму в будь-якій ситуації.

Незалежно від того, що відбувається у вашому житті, ви можете витратити час на те, щоб посумувати секунду... а потім подумати, як ставитися до цього позитивно, тому що від депресії нічого не зміниться,

– зазначила Кім Кардашян.

Як відомо, про підозру на вовчак та ревматоїдний артрит Кім Кардашян розповіла під час дебютного випуску нового сезону "Сімейства Кардашьян" (Keeping Up With The Kardashians). Зірка не стримувала розпачу та заявила, що ніколи не думала, що опиниться серед людей із невиліковними хворобами.

Зараз все під контролем, але автоімунні проблеми по-справжньому лякають. До недавнього часу я і не думала, що опинюся серед хворих людей. Думки крутяться в голові, думаєш про найгірше. Від усього цього дійсно можна впасти в депресивний стан. Я вибралася з нього, але мені було страшно, – поділилась Кім.

За її словами, під час попереднього обстеження у неї виявили позитивні проби на вовчак та ревматоїдний артрит. Обидві хвороби могли спричинити сильні болі в руках, на які Кім Кардашян скаржилась упродовж кількох тижнів. Перші симптоми знаменитість виявила після того, як сурогатна мама народила для неї четверту дитину. Відтак медики підозрювали, що причиною загострення міг стати стрес.

Вовчак – це захворювання, при якому імунна система виробляє занадто багато антитіл, що викликає реакції організму, які призводять до запалення частин тіла, шкіри чи органів. Запальні процеси, які викликає вовчак, можуть охоплювати практично всі органи й системи організму: суглоби, шкіру, нирки, клітини крові, головний мозок, серце, легені.



Ревматоїдний артрит лікарі називають "раком суглобів". Проявом недуги є набряклі суглоби, які з часом деформуються. Що саме є причиною виникнення хвороби – достеменно невідомо. Але хворі, зазвичай, пов’язують початок ревматоїдного артриту із застудою, стресами, ангіною і навіть поганою спадковістю.

Окрім цього, одна з найбагатших американок вже кілька років бореться з псоріазом, тому вже знає, як подолати симптоми цієї невиліковної хвороби. Кім Кардашян не боїться говорити про свої діагнози та демонструвати неідеальну шкіру з почервоніннями. Для всіх людей, які мають такі ж проблеми зі здоров'ям, зірка створила спеціальні тональні креми, які маскують всі недоліки та не подразнюють шкіру. В одному з роликів Кім показала, як затонувала сліди від уколів та крапельниць.