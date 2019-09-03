Кім Кардашян зізналась, чи планує поповнення в сім'ї

Світська левиця Кім Кардашян знаменита не лише своїми статками та бізнесом, який активно розвиває у соціальних мережах, а й великою сім'єю. Наразі у жінки та її чоловіка Каньє Веста – четверо дітей, і днями вона зізналась, чи планує поповнення в стінах свого будинку.

Днями зірка звернулась до своїх фанатів в Instagram-Stories з проханням дати їй кілька питань, що їх цікавлять. На одне з них, у якому шанувальник запитав "Чи хочеш ти більше дітей", зірка відповіла, що ні.

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Я дуже люблю всіх своїх дітей. Але четверо – це максимум, з яким я можу впоратися з огляду на мою зайнятість. Адже кожному з них потрібно дуже багато уваги,

– відверто розповіла заклопотана матуся.



Кім Кардашян відповіла, чи планує ще народжувати дітей / Instagram-Stories / @kimkardashian

Додамо, що Кім виховує чотирьох дітей – доньку Норт і сина Сейнта вона народила сама, а доньку Чикаго та наймолодшого сина Псалма їй народили сурогатні матері. Зірка завжди проводить з дітьми весь свій вільний час, а найстаршу доньку Норт все частіше бере із собою на світські заходи та показує її світові, за що Кім неодноразово засуджують у "мамшеймінгу".