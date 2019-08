Кім Кардашян зізналась, хто із зірок допоміг їй отримати світову славу

Американська зірка реаліті-шоу та знаменита бізнес-вумен Кім Кардашян публічно зізналась, хто допоміг їй отримати таку шалену популярність у світі. Як виявилось, вона працювала у Періс Хілтон помічницею та завдяки світській левиці зробила перші кроки до всесвітньої слави.

Про це сама Кім зізналась в анонсі нової серії популярного шоу "Сімейство Кардашян" (Keeping Up With Kardashians). У розмові зі своєю сестрою Хлої вона почала відверто розповідати свою історію дружби з Періс Хілтон. За словами Кім Кардашян, світська левиця надихнула її створити реаліті-шоу та познайомила з американською богемою.

Читайте також: Як Каньє Вест заробив мільярд доларів на кросівках та потрапив у Forbes: цікаві подробиці

Я справді готова зробити для неї все. Я зобов'язана їй своєю кар'єрою і повністю це визнаю! Розумію, що мало б хто хотів сказати: "Я стала відомою завдяки Періс". Але це правда. Тому я хотіла щось зробити, щоб віддячити їй,

– розповіла відверто Кім Кардашян.

У знак подяки знаменита американка знялась у кліпі Періс Хілтон. Кім зізналась, що одразу ж погодилась на пропозицію своєї подруги та знайшла час у насиченому графіку для зйомок. Кліп створювали вночі, бо тільки тоді знаменита Кардашян мала вільні години для цього.

Прем'єра відео Періс Хілтон Best Friend's Ass відбулась 26 травня на YouTube-каналі зірки. У ролику американки зіграли двох подруг, які розважаються на вечірці та весело проводять час. За лічені дні відео отримало шалену популярність, а у мережі з'явились десятки каверів на кліп.

Dimitri Vegas and Like Mike vs. Paris Hilton – Best Friend's Ass: дивіться відео кліпу

Як відомо, Періс Хілтон і Кім Кардашян можуть похизуватись міцною дружбою. Знаменитості не тільки спілкуються одна з одною, але й проводять разом релігійні свята. Зокрема, у 2018 році Періс завітала на сімейну вечірку Кардашян з нагоди Різдва.