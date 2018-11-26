Кім Кардашян зізналась, що виходила заміж під дією наркотиків: шокуючі деталі

38-річна зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардяшян" та мама трьох дітей через свою популярність часто потрапляє в центр скандалів, що стосуються її сім'ї чи безпосередньо її самої. Відтак, нещодавно Кім Кардашян сколихнула прихильників новиною, зізнавшись, що виходила заміж "під кайфом".

Кім Кардашян – щаслива мама трьох дітей та дружина Каньє Веста, однак не завжди в її житті були лише білі смуги. Вона пережила розлучення, домашнє насильство та була учасницею великого секс-скандалу, а її теперішньому чоловікові рекомендували триматись від неї якомога далі.

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В реалі-шоу "Сімейство Кардашян" зірка часто ділиться відвертими подробицями з її особистого життя. В одній з останніх серій 15 сезону Кім зізналась, що перший шлюб вона брала, бувши під дією наркотиків. Модель виходила заміж за Деймона Томаса, коли їй було 19 років.

Я була під "екстазі", коли вперше виходила заміж. Цей наркотик декілька разів зіграв зі мною злий жарт. Спочатку я йшла під вінець "під кайфом", а потім записала домашнє секс-відео з Рем Джеєм, перебуваючи під цією ж забороненою речовиною. Все погане в моєму житті траплялося саме через наркотики,

– поділилась 38-річна Кім Кардяшян.



Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Нагадаємо, що Кім Кардашян вийшла заміж за Деймона Томаса у 2000 році. Одразу після весілля чоловік почав знущатись з неї та заборонив спілкуватись із друзями та сім’єю. Їхній шлюб протривав 4 роки. А у 2003 році в мережі з’явилось домашнє інтимне відео, яке Кім зняла разом зі своїм бойфрендом Рей Джеєм.