Кім Кардашян знову відвідала недільну службу разом із сім'єю

Для американської зірки Кім Кардашян вже стало доброю традицією в неділю відвідувати церковну службу. Так, напередодні знаменитість разом із сім'єю засвітилася в одній із церков Лос-Анджелеса.

На початку березня Кім Кардашян і її 5-річна донька Норт відвідали церковну службу в Калабасасі, а наступного тижня вони з Каньє Вестом вирішили приїхати в одну з церков Лос-Анджелеса. Зіркова сім'я є частими гостями таких заходів, оскільки Каньє Вест веде музичний супровід служб, на які його запрошують.

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Недільна відправа стає для Кім Кардашян хорошою можливість продемонструвати більш стримані "луки". Так, напередодні Insta-діва засвітилася на знімках папараці в тренчі світлого кольору до підлоги та кросівках від Yeezy. Незамінним аксесуаром для 38-річної зірки стали сонцезахисні окуляри.

Для своєї маленької доньки Кім Кардашян обрала яскравий образ, який складався з рожевого костюма та різнобарвної безрукавки.

У своїх Insta-stories Кім ділилася виступом на службі, участь в якому брав її чоловік.