Кім Кардашян знялася у кліпі Періс Хілтон: фотофакти

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Кім Кардашян і Періс Хілтон
Кім Кардашян і Періс Хілтон / Instagram / @sbelondon

Зірка Instagram і відома модель Кім Кардашян є близькою подругою акторки і співачки Періс Хілтон. У зв'язку з цим 38-річна Кім зробила їй товариську послугу і знялася разом з артисткою у її новому кліпі.

Незабаром шанувальники Кім Кардашян зможуть побачити свого кумира у незвичній для неї галузі. Insta-діва та модель погодилася на участь у зйомках нового кліпу Періс Хілтон, з якою вони тісно товаришують і навіть відзначають разом такі сімейні свята, як, до прикладу, Різдво у 2018 році.

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Пісня, у якій знаменитості постануть разом, має доволі символічну назву як для спільної роботи. Майбутній хіт називатиметься "Best Friend's Ass". Зйомки кліпу проходить у Лос-Анджелесі, однак про дату прем'єри поки що невідомо.

Періс Хілтон опублікувала на своїй сторінці короткий відеоролик, на якому постала разом з Кім Кардашян. "Таємний проект", – прокоментувала його зірка. Однак їхня колаборація не є великою таємницею, адже в мережу також потрапило багато знімків від папараці.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

 

Кім Кадрашян
Кім Кардашян і Періс Хілтон / Instagram / @sbelondon

Кім Кардашян і Періс Хілтон
Кім Кардашян і Періс Хілтон / Instagram / @kkwmafia

blog_ava
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Теги: LifeStyle Музика Кім Кардашян Періс Хілтон Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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