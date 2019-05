Кім Кардашян знялася у кліпі Періс Хілтон: з'явилося відео

Зірка реаліті-шоу та світська левиця Кім Кардашян знялася у відеокліпі своєї подруги Періс Хілтон на пісню Best Friend's Ass, яку вона записала у співпраці з греко-бельгійським DJ-дуетом Dimitri Vegas & Like Mike.

Кліп на пісню Best Friend's Ass, назву якого можна перекласти як "сідниці моєї подруги", було опубліковано на YouTube-каналі Dimitri Vegas & Like Mike 24 травня.

У ролику Кім Кардашян і Періс Хілтон зіграли подруг у нічному клубі, які разом з іншими гостями вечірки одягли окуляри віртуальної реальності і перенеслися у світ "селебріті".

Так, у кадрі показано два паралельних світи: один у стилі соціальних мереж, нібито демонструючи "люксове життя" у клубах, а інший – реальний без фільтрів та фальшивих фото.

У релізі до відеокліпу повідомляється, що це "сатиричний погляд на сьогоднішнє життя в VIP-клубах і соціальних мережах". Також у відео з'явилися інші зірки: Ніколь Вільямс, Наталі Халкро, Олівії Пірсон і блогерка-трансгендер Нікіта Драгун.

Dimitri Vegas and Like Mike vs. Paris Hilton – Best Friend's Ass: дивіться відеокліп

Як відомо, Періс Хілтон, з якою вони тісно товаришують і навіть відзначають разом такі сімейні свята, як, до прикладу, Різдво у 2018 році.