Кім Кардашян звинуватили у плагіаті її нової сексуальної реклами парфумів
Американська зірка Кім Кардашян неодноразово потрапляла у скандали, пов'язані із плагіатом. Цього разу її звинуватили у копіюванні реклами нових парфумів – вона начебто схожа з рекламою співачки Шер.
39-річна світська левиця нещодавно представила у мережі свою нову співпрацю із зірковою матусею Кріс Дженнер, випустивши аромат KKW X Kris. На логотипі парфумів можна побачити, як одна жінка обіймає іншу, демонструючи справжню єдність і жіночу любов.
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Втім, для презентації парфумів у світі Кім вирішила зробити рекламу провокативного характеру, на якому постала повністю оголеною з довгим чорним волосся. Її груди пікантно прикривав флакон парфумів.
Втім, користувачі мережі помітили схожість такого кадру із рекламю Шер, який було зроблено у 2019 році для презентації її іменного аромату Eau De Couture. Щоправда, там 73-річна зірка постала в одязі, а не оголеною як Кім. Про це повідомили на The Daily Mail.
Наразі Кім не коментує таку схожість і продовжує представляти світу свої б'юті-новинки. Шер теж не взялась коментувати ймовірний плагіат. Варто додати, що Кім Кардашян вже давно захоплюється стилем та красою Шер, через що неодноразово повторювала її світські образи на червоних доріжках.
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