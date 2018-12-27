Кім Карядшян розкритикували за яскравий макіяж її 5-річної доньки: деталі

Католицьке Різдво минуло, але фотоспам зі святкування зірок досі продовжується. Нову світлину Кім Кардашян, на якій її сім'я постала у повному складі, шанувальники різко розкритикували. Їх обурило те, що для спільної фотосесії знаменита мама дозволила 5-річній доньці нафарбувати губи яскравою помадою.

Нову світлину Кім Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото постали, як завжди, розкішна Кім, її 41-річний чоловік Каньє та троє дітей: 5-річна Норт, 3-річний Сейнт і 11-місячна Чикаго біля кучугур снігу, яскравих гірлянд і засніжених ялинок.

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Зірка коротко і лаконічно підписала нове фото: "Щасливого Різдва", – побажала 38-річна Кім своїм прихильникам.

Для сімейної фотосесії Кім обрала довгу світлу сукню з відкритим декольте та босоніжки з тонкими смужками на високих підборах. Її чоловік позував у чорному пальто, темних штанах і сорочці. Діти були одягнуті в тій же кольоровій гамі, що їх батько. Кім посеред них виглядала ніжною Снігуронькою.



Кім Кардяшян з чоловіком Каньє і трьома дітьми: Норт, Сейнт, Чікаго / Instagram / @kimkardashian

Однак не всі її шанувальники з захватом сприйняли нову публікацію у соціальній мережі. Деякі з "фоловерів" почали писати обурені коментарі стосовно зовнішнього вигляду її 5-річної доньки. "Червона помада на губах Норт? Це не занадто?", "Навіщо так рано прищеплювати любов до макіяжу?", "Норт – справжня красуня, але помада їй ні до чого", – розкритикували яскраво нафарбовані губи 5-річної доньки Кім Кардашян.



Зіркова сім'я організувала собі фотосесію на Різдво / Instagram / @kimkardashian



Кім Кардяшян і Каньє Вест / Instagram / @kimkardashian

До слова, нещодавно Кім розповідала про палку любов до косметики її старшої дочки. За словами 38-річної Кім, Норт намагається у всьому брати приклад з неї, тому часто цупить її б'юті засоби. Вона закривається у своїй кімнаті і робить мейкап собі, подругам і лялькам.



Кім Кардашян з сім'єю / Instagram / @kimkardashian