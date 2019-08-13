Кім Кетрол розповіла про цькування після відмови у зйомках "Секс і місто 3"

Голлівудська кіноактриса Кім Кетрол дала відверте інтерв’ю, в якому розповіла, що після відмови у продовженні проекту "Секс і місто" її не зрозуміли ні фанати, ні екс-колеги.

Кіноактриса для The Guardian зізналась, що досі не розуміє позиції її колишніх колег через відмову у зйомках нового фільму: "Я пройшла повз фінішної межі, знімаючись в ролі Саманти, тому що любила цей проект. Але після другого фільму зрозуміла, що з мене вистачить".

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Кім поділилась, що після її офіційної заяви про неучасть у проекті на неї посипалось чимало образ, які вона складно перенесла, передає The Guardian.

Я не могла зрозуміти, чому просто не замінити мене іншою актрисою замість того, щоб витрачати час на знущання. "Ні" означає "ні"… Я не хочу навіть годину бути в ситуації, коли я не задоволена собою. Я хочу вибирати, на кого і на що мені витрачати свій особистий і професійний час. Це моє життя, і воно дуже коротке,

– наголосила актриса.

Кетрол додала, що на її категоричне рішення також вплинула смерть батька. Варто додати, що коли в актриси сталось горе, Сара Джесіка Паркер вирішила публічно підтримати її з гіркою втратою, на що Кетрол заявила, що не бажає чути від неї слів співчуття і що взагалі вона є лицеміркою.