Кіна не буде: автори "Беверлі Гіллз, 90210" скасували заплановані зйомки серіалу

Творці серіалу "Беверлі Гіллз, 90210" (Beverly Hills, 90210) заявили про скасування зйомок нових епізодів. За їхніми словами, перезапуск проєкту не виправдав очікування, а глядачів не зацікавило повернення улюблених акторів на телеекрани.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, перший сезон нового "Беверлі Гіллз, 90210", прем'єра якого відбулась у серпні 2019 року, отримала надто низькі рейтинги. Саме тому компанія Fox, яка ініціювала перезапуск проєкту, скасувала всі майбутні зйомки та закрила контракти з голлівудськими акторами.

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"Ми пишаємось, що нам вдалося віддати належне одному з найбільш популярних проєктів в історії телеканалу – "Беверлі Гіллз, 90210". Для нас було честю возз'єднати акторський склад оригінального серіалу в такому незвичайному проєкті. Ми б хотіли висловити глибоку подяку Браяну Остіну Гріну, Габріелль Картеріс, Яну Зірінгу, Джейсону Прістлі, Шенннен Догерті, Дженні Гарт і Торі Спеллінг, які разом з усією командою Fox і CBS Television Studios вклали свої серця і душі в цей сповнений ностальгії перезапуск", – зазначили в офіційній заяві представники Fox.

Водночас у ЗМІ довідались, що голлівудські актори, які зіграли головні ролі в серіалі, очікували на його продовження. Багато з них вже давно не виходили на знімальний майданчик, тому ролі в "Беверлі Гіллз, 90210" стали їхнім поверненням на великий екран.



Офіційний постер нового "Беверлі Гіллз, 90210" / Instagram / @bh90210

Що відомо про перезапуск "Беверлі Гіллз, 90210"?

Про відновлення популярного серіалу "Беверлі Гіллз, 90210" заговорили ще на початку 2019 року. Однак раптова смерть знаменитого Люка Перрі, який грав Ділана Маккея, змусила авторів проєкту дещо змінити сюжет.

У перезапуску глядачі змогли побачити історії друзів, які разом пережили чимало перипетій: першу любов, зраду, складні відносини з батьками і нерозуміння з боку однолітків. Головні герої серіалу зустрілись після 30 років розлуки та показали, наскільки кардинально змінилось їхнє життя за цей час. Сюжет частково показав реальні факти про зірок серіалу "Беверлі Гіллз, 90210".

Нові серії вийшли на екран 7 серпня 2019 року. У сезоні було всього 6 епізодів, які не отримали прогнозованої популярності серед глядачів. У "Беверлі Гіллз, 90210" можна побачити Дженні Гарт (Келлі Тейлор), Ян Зірінг (Стів Сандерс), Брайан Остін Грін (Девід Сівер), Торі Спеллінг (Донна Мартін), Джейсон Прістлі (Брендон Уелш) і Габріель Картеріс (Андреа Цукерман).

Дивіться тизер до перезапуску "Беверлі Гіллз, 90210": відео