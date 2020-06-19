Королівська сім'я вже почала виходити з режиму самоізоляції та здійснювати офіційні візити, які довелось надовго відкласти через пандемію коронавірусу. Відтак Кейт Міддлтон відвідала садовий центр Fakenham, принц Чарльз з дружиною Каміллою зустрілися з Еммануелем Макроном, а принц Вільям зустрівся з працівниками швидкої допомоги лікарні Queen Elizabeth Hospital.

Від початку пандемії коронавірусу Велика Британія зафіксувала 301 тисячу захворювань на коронавірус. Небезпечна хвороба зачепила навіть британського принца Чарльза – 71-річного сина королеви Єлизавети II. Королівський спадкоємець швидко одужав і вже за 2 тижні повідомив про свій задовільний стан здоров'я, але наслідки хвороби ще досі не відступають. Днями стало відомо, що у чоловіка досі не відновився нюх і смак, повідомляє BBC.

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Єлизавета II

Незважаючи на це, королівська сім'я повільними темпами повертається до роботи. Єлизавета II нещодавно відзначила своє офіційне день народження у Віндзорському замку, де для королеви влаштували невеликий парад.

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Принц Вільям

Кількома днями раніше принц Вільям також виконав свій перший офіційний візит після карантину, відвідавши працівників швидкої допомоги лікарні Queen Elizabeth Hospital, що в графстві Норфолк. Внук Єлизавети II під час зустрічі дотримувався соціальної дистанції, однак не мав на собі засобів індивідуального захисту, як і працівники швидкої допомоги.

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Принц Чарльз і Камілла

Принц Чарльз разом з дружиною Каміллою повернулись у Лондон і зустрілись з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч була організована з нагоди 80-ої річниці знаменитого звернення Шарля де Голля до французів із закликом протистояти нацистській окупації. Що цікаво, президент і принц Чарльз дружиною вітались незвичайним способом, замінивши звичні рукостискання безпечним привітанням намасте. Вони також дотримувались соціальної дистанції, однак не мали на собі ні рукавиць, ні масок.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям

Однією з останніх, хто здійснив перший публічний вихід за час карантину, стала Кейт Міддлтон. Дружина принца Вільяма відвідала садовий центр Fakenham, де зустрілася з його власниками і працівниками, в той час як принц Вільям відвідав крамничку знаменитих британських пекарів. У розмові з працівниками саду Кейт зізналась, що на карантині багато часу проводила з чоловіком і дітьми, а самі вони перебували у маєтку в Анмер-холі. Саме звідти Кейт і Вільям продовжували віддалено працювати, постійно спілкуючись по відеозв'язку. Щодо зустрічі, то Кейт обрала зручний образ, який практично не відрізняється від домашнього, і старалась дотримуватись соціальної дистанції. Однак засобів індивідуального захисту на ній теж не було.

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Принцеса Анна і принц Едвард

Вперше після карантину з британцями також зустрілись двоє інших дітей Єлизавети II – 69-річна принцеса Анна і 56-річний принц Едвард.

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