"King's Man: Початок": з'явився перший офіційний трейлер шпигунської саги

Голлівуд продовжує вражати кіноманів все новими анонсами майбутніх прем'єр. Так, 15 липня у мережі опублікували перший трейлер до фільму "King's Man: Початок" (The King's Man).

Ролик з'явився на YouTube-каналі компанії 20th Century Fox, яка й займається створенням кінострічки. Режисером "King's Man: Початок" став Меттью Вон, який майстерно привернув увагу до нової кінокартини.

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Фільм стане приквелом до популярного серіалу про британську розвідку Kingsman. Саме тому автори вирішили використати гру слів The King’s Man, щоб навіть у назві натякнути на головну сюжетну лінію – створення шпигунсьткої організації.

Згідно з тизером, глядачі зможуть побачити захопливу історію часів Першої світової війни. Наймогутніші тирани та підступні злочинці спровокують війну, щоб знищити мільйони людей та уникнути покарання. Однак тільки один сміливець наважиться протистояти ворогам та зупинити кровопролиття.

Упродовж століть наші люди грабували, обманювали та вбивали, поки одного дня ми усвідомили себе аристократами... Реальна влада не походить з війни. Реальна влада полягає в розумінні, де є справжні вороги і як їх подолати,

– заявляє головний герой у трейлері.

Перспективного шпигуна, який і створив цілу організацію, зіграв Рейф Файнс. Окрім нього, головні ролі у фільмі "King's Man: Початок" виконали Джемма Артертон, Меттью Гуд, Аарон Тейлор-Джон. Прем'єра кінострічки запланована на 14 лютого 2020 року.

Дивіться перший трейлер до фільму "King's Man: Початок": відео