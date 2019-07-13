Кіно дає можливість виражати правду метафорами, – Роуз МакГоуен на Одеському кінофестивалі

Зірка "Усі жінки – відьми" Роуз МакГоуен, які кілька років тому звинувачувала голлівудського кінопродюсера Гарві Вайнштейна у домаганнях, стала зірковою гостею фестивалю в Україні. Зі сцени вона виголосила коротку надихаючу промову.

В рамках церемонії відкриття 10-го Міжнародного одеського кінофестивалю на сцену піднялась американська актриса, режисерка та співачка. Вона зазначила, що їй приємно спостерігати за роботою жінок у кінематографі та бути гостею в Україні, повідомляє прес-служба фестивалю.

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Для мене важливо підтримувати гендерну рівність. Мені приємно спостерігати, як жінки нарешті займають ті місця, на які вони заслуговують у цьому світі. Я хочу зараз усім вам сказати – не бійтеся,

– зазначила Роуз, відсилаючись на секс-скандал у Голлівуді, що сколихнув світ у 2018 році.

Кіноактриса також додала, що важливо говорити правду, а кіно – є чудовим інструментом для її висвітлення: "Найважливіше – це завжди говорити правду, навіть, якщо вона робить вам боляче. Кіно дає можливість виражати правду метафорами, але інколи надзвичайно важливо говорити її напряму".

Додамо, що на кіноподію зірка прибула у лаконічній сукні салатового кольору з квітковим принтом та в білих черевиках. Її вуха прикрашали яскраві оранжеві сережки. На фоні українських зірок, які обрали дорогі та пишні сукні, 45-річна Роуз виглядала доволі просто та стримано.



Роуз МакГоуен на Одеському кінофестивалі / Фото: Ольга Покровська (канал "Україна")



Роуз МакГоуен на Одеському кінофестивалі / Фото: Ольга Покровська (канал "Україна")

Хто така Роуз МакГоуен?Американська акторка та співачка, відома за роллю Пейдж Метьюс у серіалі "Усі жінки – відьми". Наприкінці 2017 року вона однією з перших розповіла про згвалтування та сексуальні домагання з боку відомого продюсера Гарві Вайнштена. Вона звинуватила продюсера в сексуальних домаганнях, шантажі і насильстві. Крім того, проти Вайнштейна виступило понад 40 жінок, серед яких зірки Голлівуду. У 2018 році Роуз МакГоуен випустила книгу "Brave" ("Смілива"), де розповіла про всі деталі її колишньої співпраці з продюсером.