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Кіно на карантині: як би виглядали постери фільмів без головних героїв - цікавий фотопроєкт

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Проєкт Social Distancing / Instagram / @bosslogic, колаж LifeStyle 24

Цифровий художник Коде Абдо (псевдонім: Bosslogi) спробував уявити кінематограф без людей, які через спалах коронавірусу перебувають вдома на карантині. Із найвідоміших постерів фільмів він прибрав головних героїв.

Відомо, що Коде Абдо вважають одним з найвидатніших творців фан-арту у світі. Його проєкти привертають увагу користувачів у всіх соціальних мережах, відтак він не міг не зачепити тему карантину та коронавірусу. Художник вирішив показати у своєму інстаграмі, яким буде світ кіно без головних персонажів, які начебто перебувають в самоізоляції. 

До теми Велика пустота: The New York Times представив світ під час коронавірусу у фотопроєкті

У новому проєкті під назвою Social Distancing ви побачите всім знайомі постери фільмів "Паразити", "Джокер", "Форсаж-9", "Месники", Аквамен", "Зоряні війни", "Джеймс Бонд 25" та інші малюнки. Але що варті фільми, коли у них немає героїв… Пропонуємо зазирнути в альтернативну реальність і поглянути самим на творіння Абдо.


Фільм "Паразити" / Instagram / @bosslogic


Фільм "Джокер" / Instagram / @bosslogic


Фільм "Форсаж-9" / Instagram / @bosslogic


Фільм "Месники: Війна нескінченності" / Instagram / @bosslogic


Фільм "Аквамен" / Instagram / @bosslogic


Фільм "007: Не час помирати" / Instagram / @bosslogic


Серіал "Дивні дива" / Instagram / @bosslogic


Серіал "Мандалорець" / Instagram / @bosslogic


Серіал "Ходячі мерці" / Instagram / @bosslogic


Серіал "Американська сімейка" / Instagram / @bosslogic


Серіал "Пуститися берега" / Instagram / @bosslogic

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Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle Коронавірус Covid-19 LifeStyle Мистецтво Голлівуд Кіно
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