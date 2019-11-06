Кіно, яке болить, – Олег Сенцов побував на прем'єрі фільму "Додому" про Крим

Український режисер та колишній політв’язень Олег Сенцов відвідав допрем’єрний показ фільму Нарімана Алієва "Додому". У ньому йдеться про сучасну сім’ю, яку розділила анексія півострова. Фільм претендує на номінації у преміях Золотий глобус та Оскар.

За словами Олега Сенцова у фейсбуці, жоден кримчанин, який переїхав жити на материк, не зможе залишитися байдужим до фільму.

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Кіно, яке болить. Про те, що болить – у кого і як. З художнього боку можна, звичайно, повишуковувати якісь недопрацювання, а точніше перегини, але я не буду цим займатися. Цим фільмом Україна може пишатись, і відбір у другий конкурс Канн тому явне підтвердження,

– наголосив Сенцов.

Режисер додав, що робота його колеги Нарімана Алієва дещо нагадала дебют російського кінорежисера Андрія Звягінцева "Повернення" (2003). Але, незважаючи на різні смисли у фільмах, тема Криму йому все ж ближча. Сенцов подякував всім причетним до створення кіно про Крим.

Відомо, що презентація фільму відбулася у київському кінотеатрі "Оскар" 5 листопада. Українська прем’єра фільму відбудеться в усіх кінотеатрах країни 7 листопада.

Що відомо про фільм "Додому"?Український фільм "Додому" став четвертою, проте дебютною повнометражною роботою молодого українського режисера кримськотатарського походження Нарімана Алієва.

У стрічці розповідається про кримського татарина Мустафу та двох його синів Аліма та Назіма, які поїхали в Київ після анексії Криму. Через смерть на війні одного з них батько приїжджає у Київ, щоб забрати тіло сина назад в Крим і поховати згідно з мусульманськими традиціями. Водночас інший син не розуміє рішення батька і потреби дотримання традицій.



Головні ролі виконали знамениті українські актори – Ахтем Сеїтаблаєв, Ремзі Білялов, Віктор Жданов та Дар'я Баріхашвілі. Продюсером фільму став Володимир Яценко. Виробник – LimeLite.

Варто додати, що у коментарях до допису Сенцова йому подякував режисер фільму Наріман Алієв та головний герой стрічки Ахтем Сеітаблаєв. Співачка Джамала (яка є уродженкою Криму) у свою чергу поділилась, що її життєва історія має перетини із сюжетом фільму, адже після анексії півострова вона не мала можливості поховати своїх рідних, які проживали у Криму.

Сестра мого тата, моя рідна тітка, померла в цьому році влітку. Мій дідусь помер в минулому році. Я знала, що навіть якби я могла, я б не встигла їх поховати. У нас ховають швидко. За кілька годин в той же день. Цей фільм звичайно не про це, складна драма про нас,

– розповіла Джамала.



Скріншот із сторінки у фейсбуці Олега Сенцова / Facebook