Кінофестиваль Берлінале-2019 : червону доріжку виготовили зі сміття

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Підготовка до Берлінале-2019
Підготовка до Берлінале-2019 / www.gettyimages.com

У столиці Німеччини 7 лютого стартував один з найпрестижніших кінофестивалів у світі – Берлінале. Церемонія відкриття проходить в театрі на Потсдамській площі. Цікаво те, що в основній програмі серед фільмів з 25 країн світу покажуть стрічку про Голодомор в Україні "Гарет Джонс".

У 2019 році журі кінофестивалю очолює французька актриса Жульєт Бінош, яка у 1997 році була визнана кращою актрисою Берлінале за роль у фільмі "Англійський пацієнт".

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Багато уваги приділялося створенню червоної доріжки Берлінале-2019, адже її зробили з переробленого сміття, яке виловили у морі. Про це пише видання Deutsche Welle.

Так, перед трьома основними майданчиками фестивалю розгорнули 2430 квадратних метрів килимових покриттів. Для їхнього виробництва було використано 1,6 тонни відходів, виловлених у морі, зокрема рибальські сітки та старі килими. Така акція має привернути увагу до проблеми забруднення світового океану відходами з пластику.


​Підготовка до Берлінале-2019 / Getty Images

"Червона килимова доріжка на Берлінале ніколи не була такою зеленою", – зазначив заявив міністр економічної співпраці та розвитку ФРН Ґерд Мюллер.


Підготовка до Берлінале-2019 / Getty Images

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Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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