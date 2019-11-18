Кіногігант Disney назвав дати виходів майбутніх прем'єр: які вибухові проєкти чекають на фанатів

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Прем'єри від Disney на найближчі роки / allears.net

Здається, працівники кінокомпанії Disney взагалі не відпочивають і з головою захоплені справою, яку роблять. Про це може свідчити список прем’єр, які студія запланувала випустити у найближчі кілька років.

Оновлений перелік проєктів, над якими працівники студії Walt Disney старанно працюють, опублікувало видання Dedline.

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Дати прем’єр деяких картин, які вже фільмуються, перенесено майже на півроку, а про вихід стрічок, які лише в плані, повідомили вперше.

До прикладу, пригодницький екшн "Кінгс Мен" (The King's Man) змістився з 13 лютого на 18 вересня 2020 року, а фільми "Чорна вдова" та "Вічні", якими займається студія Marvel, вийдуть у заплановані раніше дати – 1 травня 2020 року та 6 листопада 2020 року відповідно.

Фільм "Остання дуель" 2020 року можна буде переглянути в обмеженому релізі у США вже 25 грудня 2020 року, проте у світовий прокат 8 січня 2021 року.

Додамо, раніше Disney оприлюднив дати прем'єр найочікуваніших фільмів на найближчі 8 років

Список з датами виходу фільмів та серіалів від Disney:

"Чорна вдова" – 1 травня 2020 року
Серіал "Сокіл і Зимовий солдат" – осінь 2020 року (Disney +)
"Вічні" – 6 листопада 2020 року
"Шан-Чі і Легенда Десяти кілець" – 12 лютого 2021 року
Серіал "Ванда/Віжн" – весна 2021 року (Disney +)
Серіал "Локі" – весна 2021 року (Disney +)
"Доктор Стрендж: В мультивсесвіті божевілля" – 7 травня 2021 року
Продовження "Людини-павука" – 16 липня 2021 року
Мультсеріал "Що, якщо ... ?" – літо 2021 року (Disney +)
Серіал "Соколине око" – осінь 2021 року (Disney +)
"Тор: Кохання та грім" – 5 листопада 2021 року
"Чорна пантера 2" – 6 травня 2022 року

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Marvel Disney
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