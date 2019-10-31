Кіноіндустрія проти: Netflix тестує нову функцію

Американський стрімінговий сервіс Netflix дозволить користувачам смартфонів на Android пришвидшувати або сповільнювати перегляд. Наразі функція працює лише в тестовому режимі. Таке нововведення вже встигло обурити режисерів.

Нова технічна опція дозволяє відтворювати улюблені серіали з діапазоном швидкості від 50% і до 150% запланованого темпу. Це неоціненна перевага для тих, хто хоче спожити максимум інформації за найкоротший проміжок часу. Проте далеко не кожному пощастить використати цю можливість, адже наразі керування швидкістю перегляду доступне лише в тестовому режимі учасникам експерименту від Netflix.

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Така функція не є революційною, адже слухачі аудіокниг роками користуються перевагою прискорення чи сповільнення запису. Але доля руху зображення на відео поки лишається загадкою.



Функція прискорення перегляду від Netflix /Android Police

У Netflix змушені виправдовуватися, адже цей параметр вже встиг викликати обурення серед творців сучасної кіноіндустрії.

Ми завжди експериментуємо з новими способами, які можуть допомогти ефективно використовувати Netflix. Цей тест дозволяє змінювати швидкість, з якою люди переглядають відео на своїх мобільних телефонах. Як і будь-який тест, він може не стати постійною функцією в Netflix,

– повідомив речник сервісу.

Режисери заявили, що така опція порушує авторські права. Начебто Netflix зазіхає на те, щоб самостійно змінювати відеоконтент. Одним із перших своє невдоволення висловив американський сценарист "Трошки вагітної" Джадд Апатоу. У дописі в твіттері він написав, що просить зекономити його час, аби не обдзвонювати кожного режисера на Землі.

Не потрібно витрачати наш час. Ми надаємо вам класний контент. Залиште його в тому вигляді, в якому він замислювався,

– попросив Джадд Апатоу.

No @Netflix no. Don’t make me have to call every director and show creator on Earth to fight you on this. Save me the time. I will win but it will take a ton of time. Don’t fuck with our timing. We give you nice things. Leave them as they were intended to be seen. https://t.co/xkprLM44oC — Judd Apatow (@JuddApatow) 28 жовтня 2019 р.

До нього приєдналися кілька творців світових шедеврів. Режисер Пітер Ремзі іронічно запитав, чи часом користувачі не хочуть їсти та займатися сексом у 1,5 раза швидше. Сценарист "Рататуя" Бред Берд також проти зміни контенту, назвавши новацію фантастично жахливою ідеєю та ударом і по так вмираючому кіноперегляді.