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Кінокадри використали для курйозних мемів про карантин: фото, які змусять сміятись кожного

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Меми про карантин: кумедні фото з фільмів
Курйозні меми про карантин: фото / Фото з відкритих джерел

Пандемія коронавірусу у світі змусила десятки країн ввести карантин. Авіарейси скасували, а відпочинок багато людей відклали на наступний рік. Та ця ситуація надихнула дотепних користувачів мережі поглузувати з карантину. Серія мемів розвеселить кожного.

Курйозні фото набули шаленої популярності в інстаграмі і твіттері. Жартівники вирішили показати руйнування своїх планів на 2020 рік, адже через COVID-19 мільйони людей у всьому світі залишились вдома та відмовились від поїздок. Свої карантинні будні вони дотепно описали у мемах, використавши для ілюстрації фото з улюблених серіалів, фільмів і телевізійних шоу.

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"Друзі", "Гра престолів", "Месники", "Гаррі Поттер, "Паразити", "Мері Поппінс повертається", "Мовчання ягнят" та інші кінострічки допомогли креативним авторам мемів створити десятки картинок, від яких неможливо втримати сміх. Деякі з них, звісно, зрозумілі тільки авторам, тому журналісти LifeStyle 24 підібрали найкращі меми, які зможуть розсмішити кожного.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений N-VA (@de_nva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений J (@its_an_arrowverse_thing)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Wesley JD (@dubyajdee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений EfgStore.in (@efgstore.in)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dana (@allthings_dana)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Amanda Silva (@amandasilva0036)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Saumya Sindhu (@saumemeya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Joshua Wilmott (@man_uh_t)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Reem Tayeb (@reemtayeb)

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Курйозні новини Голлівуд Меми Кіно LifeStyle
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