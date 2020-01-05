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Кінокритики назвали Антоніо Бандераса актором 2019 року: Бред Пітт у числі переможців NSFC

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Антоніо Бандерас / Instagram / @antoniobanderasoficial

Вчора, 4 січня, Національна асоціація кінокритиків США 54 рік поспіль назвала найкращих у міжнародній кіноіндустрії. Одна з найпрестижніших світових премій NSFC визнала Антоніо Бандераса та Мері Кей Плес найуспішнішими акторами 2019 року.

Нове десятиліття розпочалося з підсумків роботи в минулому році. Так, Національна асоціація кінокритиків США оприлюднила імена тих, хто творив кіноіндустрію 2019 року. 60 найкращих експертів ретельно переглянули відповідність картин всім вимогам та назвали переможців у численних номінаціях. 

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Найкращий актор 

Це звання отримав іспанський актор Антоніо Бандерас за головну роль зрілого режисера Сальвадора Малло у  драматичному фільмі Педро Альмодовара "Біль та слава"

Найкраща акторка 

Американську актрису Мері Кей Плес назвали найкращою у 2019 році. Перемогу їй пренесла робота над стрічкою "Діана"


Мері Кей Плес / Getty Images

Найкращий актор другого плану 

Звання дісталося лауреату численних кінопремій Бреду Пітту. Кінокритики гідно оцінили роль Кліффа Бута, якого актор зіграв у драмедії Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді"


Бред Пітт / Variety

Найкраща актриса другого плану 

Володаркою цього звання визнали американську акторку Лору Дерн, за її гру в комедійній драмі "Шлюбна історія" та стрічці "Маленькі жінки"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @lauradern

Найкращий фільм 

Почесне звання присудили південнокорейському драматичному фільму 2019 року "Паразити". Стрічка також виборола звання "Найкращий сценарій", автором якого виступив режисер Пон Джун Хо. 

Паразити: дивіться трейлер онлайн 

Найкращий режисер 

Нагорода дісталася американці Греті Гервіг, яка працювала над мелодрамою "Маленькі жінки"

Маленькі жінки: дивіться трейлер онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Кіно Бред Пітт Голлівуд Нагороди
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