Кінокритики назвали Антоніо Бандераса актором 2019 року: Бред Пітт у числі переможців NSFC

Вчора, 4 січня, Національна асоціація кінокритиків США 54 рік поспіль назвала найкращих у міжнародній кіноіндустрії. Одна з найпрестижніших світових премій NSFC визнала Антоніо Бандераса та Мері Кей Плес найуспішнішими акторами 2019 року.

Нове десятиліття розпочалося з підсумків роботи в минулому році. Так, Національна асоціація кінокритиків США оприлюднила імена тих, хто творив кіноіндустрію 2019 року. 60 найкращих експертів ретельно переглянули відповідність картин всім вимогам та назвали переможців у численних номінаціях.

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Найкращий актор

Це звання отримав іспанський актор Антоніо Бандерас за головну роль зрілого режисера Сальвадора Малло у драматичному фільмі Педро Альмодовара "Біль та слава".

Найкраща акторка

Американську актрису Мері Кей Плес назвали найкращою у 2019 році. Перемогу їй пренесла робота над стрічкою "Діана".



Мері Кей Плес / Getty Images

Найкращий актор другого плану

Звання дісталося лауреату численних кінопремій Бреду Пітту. Кінокритики гідно оцінили роль Кліффа Бута, якого актор зіграв у драмедії Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді".



Бред Пітт / Variety

Найкраща актриса другого плану

Володаркою цього звання визнали американську акторку Лору Дерн, за її гру в комедійній драмі "Шлюбна історія" та стрічці "Маленькі жінки".

Найкращий фільм

Почесне звання присудили південнокорейському драматичному фільму 2019 року "Паразити". Стрічка також виборола звання "Найкращий сценарій", автором якого виступив режисер Пон Джун Хо.

Паразити: дивіться трейлер онлайн

Найкращий режисер

Нагорода дісталася американці Греті Гервіг, яка працювала над мелодрамою "Маленькі жінки".

Маленькі жінки: дивіться трейлер онлайн