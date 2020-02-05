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Кіномагнат Disney може отримати колосальні збитки через коронавірус: деталі

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Діснейленд в Гонконгу / Фото з відкритих джерел

Всесвітньо відома компанія Disney, яка у 2019 році підтвердила статус найбагатшої кіностудії світу, може втратити близько двохсот мільйонів доларів через закриття парків розваг Disneyland в Шанхаї і Гонконгу.

Фінансовий директор компанії Disney Крістін Маккарті вже оцінила можливі збитки через коронавірус та заявила, що їхня цифра може сягнути у 175 мільйонів доларів. Про це повідомляють на CNBC.

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Жінка зазначила, що на час поширення коронавірусу у світі парки розваг Disneyland будуть закритими в Шанхаї і Гонконгу, відтак простій терміном у два місяці може принести збитків у 135 і 40 мільйонів доларів відповідно. Крістін Маккарті також зазначила, що закриття парків розваги сталося в той час, коли у Disneyland зазвичай буває висока відвідуваність через Китайський Новий рік (цьогоріч – 25 – 30 січня).

діснейленд коронавірус

Тому у цей час фінансові втрати компанії безпосередньо залежать від термінів закриття цих парків і від того, наскільки швидко вони відновлять свою роботу. В цей же час у Disney переконують, що ситуація з китайськими парками розваг не вплине на загальну відвідуваність тематичних парків розваг у США.

Що відомо про коронавірус?Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року в місті Ухань. Науковці зазначають, що коронавірус має таке ж джерело походження, що й смертоносний вірус SARS-CoV, який забрав життя близько 900 людей у 2000-х роках. Наразі коронавірус поширився на інші країни, однак в Україні схожих випадків захворювання виявлено не було, лише були підозри. ВООЗ вже оголосила глобальну надзвичайну ситуацію через поширення вірусу. Станом на 5 лютого зафіксовано від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 493 людини. Загальна кількість інфікованих – 24 560 людей по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 910 людей.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Кіно Disney Голлівуд Коронавірус 2020 Новини LifeStyle
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