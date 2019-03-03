Кіностудія DC змінила стратегію: Бетмена та Супермена стане менше

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Супермен та Бетмен
Супермен та Бетмен / korrespondent.net

Американська кіностудія DC у майбутніх фільмах не робитиме акцент на персонажах Бетмена та Супермена. Все тому, що студії не вдалося реалізувати п'ятирічний задум.

Голова Warner Bros. Кевін Цудзіхара наголосив, що кіностудія планувала створити цілісну історію персонажів, які б взаємодіяли між собою у кіновсесвіті DC. Про це він повідомив в інтерв'ю Los Angeles Times.

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На його думку, задум не втілився в життя, тому в майбутніх фільмах глядачі будуть менше бачити персонажів Бетмена та Супермена.

Бетмен та Супермен
Бетмен та Супермен

Також Кевін Цудзіхара додав, що "Аквамен" – це прекрасний приклад того, що кіностудія може створити якісне кіно. Фільм зібрав у прокаті рекордні 1,1 мільярда доларів.


"Аквамен"

Що відомо про кіностудію DC?Всесвіт DC – це серія супергеройських фільмів, заснована на коміксах компанії DC Comics і розроблена компанією Warner Bros. 

Найвідомішими фільмами студії DC стали:
– Людина зі сталі (2013)
– Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості (2016)
– Загін самогубців (2016)
– Диво-жінка (2017)
– Ліга справедливості (2017)
– Аквамен (2018)

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Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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