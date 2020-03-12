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У Києві ввели карантин: які кінотеатри тимчасово закрили – список

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Карантин в Києві: які кінотеатри закриті / Пресслужба

У Києві 12 березня оголосили про введення карантину. Через це всі масові заходи, які передбачають скупчення людей. скасували. Зупинили свою роботу і кінотеатри. Які столичні заклади скасували сеанси – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Після рішення місцевої влади Києва про введення карантину, мер міста Віталій Кличко заявив, що з 12 березня запровадять дистанційне навчання. Окрім цього, всі кіносеанси та світські події будуть скасовані, а торговельні центри – зачинять. Причиною стало поширення коронавірусу у світі. Щоб уникнути епідемії в Україні, почали вводити запобіжні заходи.

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Кінотеатри скасують сеанси, закритими будуть розважальні центри та розважальні зони Shopping mall. У торговельних центрах посилений контроль, чергуватимуть санітарні лікарі,
– повідомив Віталій Кличко.

На рішення столичної влади миттєво відреагували представники кінотеатрів. Відтак на час карантину в місті скасували покази фільмів. Повідомляється, що кінотеатри будуть зачинені до 31 березня 2020 року. 

Список кінотеатрів Києва, закритих на карантин:

"Планета кіно": 

  • РЦ "Блокбастер", проспект Степана Бандери, 34В
  • ТРЦ River Mall, вулиця Дніпровська набережна, 10

"Оскар"

  • ТРЦ Smart Plaza, проспект Перемоги, 24
  • ТРЦ Dream Town, проспект Оболонський, 1-Б
  • ТРЦ Gulliver, пл. Спортивна, 1а

Multiplex 

  • ТРЦ "Проспект", вулиця Гната Хоткевича, 1В 
  • ТРЦ KOMOD, вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 4 
  • ТРЦ SkyMall, проспект Генерала Ватутіна, 2Т
  • ТРЦ Lavina Mall, вулиця Берковецька, 6Д
  • ТРЦ "Атмосфера", шосе Столичне, 103
  • ТРЦ "Караван", вулиця Лугова, 12

"Лінія кіно"

  • вулиця Велика Васильківська, 55
  • ТРЦ "Метрополіс", вулиця Малиновського, 12
  • ТРЦ "Аладдін", вулиця Гришко, 5
  • ТРЦ "Магеллан", вулиця А.Глушкова, 13-Б

Кінотеатри: 

  • "Лейпциг", проспект Леся Курбаса, 8
  • "Київська Русь", вулиця Січових Стрільців, 93
  • "Ленінград", проспект Гагаріна 7 
  • "Магнат", вулиця Ірпінська, 76 (ТЦ "Білицький")
  • "Ліра", вулиця Велика Житомирська, 40
  • "Супутник", вулиця Іскорська, 18
  • "Старт", вулиця Серафимовича, 15А
  • "Телепорт 360", проспект Академіка Глушкова, 1
  • "Факел", вулиця Миколи Бажана, 3А

Всі кіномани, які вже придбали квитки на сеанси, зможуть повернути кошти на картки. Це потрібно зробити у завантаженому додатку або особистому кабінеті на сайті. Повернення коштів може здійснюватись упродовж 3 днів.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Кіно Коронавірус в Україні Новини Києва Карантин в Україні 2020
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