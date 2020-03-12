У Києві ввели карантин: які кінотеатри тимчасово закрили – список

У Києві 12 березня оголосили про введення карантину. Через це всі масові заходи, які передбачають скупчення людей. скасували. Зупинили свою роботу і кінотеатри. Які столичні заклади скасували сеанси – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Після рішення місцевої влади Києва про введення карантину, мер міста Віталій Кличко заявив, що з 12 березня запровадять дистанційне навчання. Окрім цього, всі кіносеанси та світські події будуть скасовані, а торговельні центри – зачинять. Причиною стало поширення коронавірусу у світі. Щоб уникнути епідемії в Україні, почали вводити запобіжні заходи.

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Кінотеатри скасують сеанси, закритими будуть розважальні центри та розважальні зони Shopping mall. У торговельних центрах посилений контроль, чергуватимуть санітарні лікарі,

– повідомив Віталій Кличко.

На рішення столичної влади миттєво відреагували представники кінотеатрів. Відтак на час карантину в місті скасували покази фільмів. Повідомляється, що кінотеатри будуть зачинені до 31 березня 2020 року.

Список кінотеатрів Києва, закритих на карантин:

"Планета кіно":

РЦ "Блокбастер", проспект Степана Бандери, 34В

ТРЦ River Mall, вулиця Дніпровська набережна, 10

"Оскар"

ТРЦ Smart Plaza, проспект Перемоги, 24

ТРЦ Dream Town, проспект Оболонський, 1-Б

ТРЦ Gulliver, пл. Спортивна, 1а

Multiplex

ТРЦ "Проспект", вулиця Гната Хоткевича, 1В

ТРЦ KOMOD, вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 4

ТРЦ SkyMall, проспект Генерала Ватутіна, 2Т

ТРЦ Lavina Mall, вулиця Берковецька, 6Д

ТРЦ "Атмосфера", шосе Столичне, 103

ТРЦ "Караван", вулиця Лугова, 12

"Лінія кіно"

вулиця Велика Васильківська, 55

ТРЦ "Метрополіс", вулиця Малиновського, 12

ТРЦ "Аладдін", вулиця Гришко, 5

ТРЦ "Магеллан", вулиця А.Глушкова, 13-Б

Кінотеатри:

"Лейпциг", проспект Леся Курбаса, 8

"Київська Русь", вулиця Січових Стрільців, 93

"Ленінград", проспект Гагаріна 7

"Магнат", вулиця Ірпінська, 76 (ТЦ "Білицький")

"Ліра", вулиця Велика Житомирська, 40

"Супутник", вулиця Іскорська, 18

"Старт", вулиця Серафимовича, 15А

"Телепорт 360", проспект Академіка Глушкова, 1

"Факел", вулиця Миколи Бажана, 3А

Всі кіномани, які вже придбали квитки на сеанси, зможуть повернути кошти на картки. Це потрібно зробити у завантаженому додатку або особистому кабінеті на сайті. Повернення коштів може здійснюватись упродовж 3 днів.