У Києві ввели карантин: які кінотеатри тимчасово закрили – список
У Києві 12 березня оголосили про введення карантину. Через це всі масові заходи, які передбачають скупчення людей. скасували. Зупинили свою роботу і кінотеатри. Які столичні заклади скасували сеанси – читайте у матеріалі LifeStyle 24.
Після рішення місцевої влади Києва про введення карантину, мер міста Віталій Кличко заявив, що з 12 березня запровадять дистанційне навчання. Окрім цього, всі кіносеанси та світські події будуть скасовані, а торговельні центри – зачинять. Причиною стало поширення коронавірусу у світі. Щоб уникнути епідемії в Україні, почали вводити запобіжні заходи.
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Кінотеатри скасують сеанси, закритими будуть розважальні центри та розважальні зони Shopping mall. У торговельних центрах посилений контроль, чергуватимуть санітарні лікарі,
– повідомив Віталій Кличко.
На рішення столичної влади миттєво відреагували представники кінотеатрів. Відтак на час карантину в місті скасували покази фільмів. Повідомляється, що кінотеатри будуть зачинені до 31 березня 2020 року.
Список кінотеатрів Києва, закритих на карантин:
"Планета кіно":
- РЦ "Блокбастер", проспект Степана Бандери, 34В
- ТРЦ River Mall, вулиця Дніпровська набережна, 10
"Оскар"
- ТРЦ Smart Plaza, проспект Перемоги, 24
- ТРЦ Dream Town, проспект Оболонський, 1-Б
- ТРЦ Gulliver, пл. Спортивна, 1а
Multiplex
- ТРЦ "Проспект", вулиця Гната Хоткевича, 1В
- ТРЦ KOMOD, вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 4
- ТРЦ SkyMall, проспект Генерала Ватутіна, 2Т
- ТРЦ Lavina Mall, вулиця Берковецька, 6Д
- ТРЦ "Атмосфера", шосе Столичне, 103
- ТРЦ "Караван", вулиця Лугова, 12
"Лінія кіно"
- вулиця Велика Васильківська, 55
- ТРЦ "Метрополіс", вулиця Малиновського, 12
- ТРЦ "Аладдін", вулиця Гришко, 5
- ТРЦ "Магеллан", вулиця А.Глушкова, 13-Б
Кінотеатри:
- "Лейпциг", проспект Леся Курбаса, 8
- "Київська Русь", вулиця Січових Стрільців, 93
- "Ленінград", проспект Гагаріна 7
- "Магнат", вулиця Ірпінська, 76 (ТЦ "Білицький")
- "Ліра", вулиця Велика Житомирська, 40
- "Супутник", вулиця Іскорська, 18
- "Старт", вулиця Серафимовича, 15А
- "Телепорт 360", проспект Академіка Глушкова, 1
- "Факел", вулиця Миколи Бажана, 3А
Всі кіномани, які вже придбали квитки на сеанси, зможуть повернути кошти на картки. Це потрібно зробити у завантаженому додатку або особистому кабінеті на сайті. Повернення коштів може здійснюватись упродовж 3 днів.