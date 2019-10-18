Відпочинок на Кіпрі: найкрасивіші місця, через які варто відвідати острів

Кіпр – це маленька, але надзвичайно красива та сонячна країна. Оксамитовий сезон там триває аж до листопада, а незабутніх місць та оглядових майданчиків там сотні. До того ж політ літаком до Кіпру з України забере у вас лише три години. Що варто відвідати на Кіпрі восени – читайте у матеріалі LifeStyle24.

Острів Кіпр, розташований в Середземному морі, є дуже популярним туристичним напрямком. До того ж, це справжня скарбниця пам'яток стародавньої культури: там є і старовинні катакомби, і багата спадщина античної Греції, і руїни римських палаців.

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Які місця потрібно обов'язково відвідати на Кіпрі:

• Міст кохання (Bridge of love)

Одним із найкрасивіших місць вважають природну кам'яну арку "Міст кохання". Її варто побачити на власні очі. Розташована арка на околиці Айя-Напи, недалеко від готелю "Marina". Це місце дуже популярне для фотосесій, особливо весільних.



Заворожуючий "Міст кохання" / Фото журналістки 24 каналу Марії Бондар

А якщо ви приїхали на Кіпр зі своєю другою половинкою, обов’язково сходіть туди ввечері: ці красиві краєвиди разом із заходом сонця ви не забудете ніколи.

• Бухта Афродіти

Кіпр вважається місцем народження однієї з найвідоміших грецьких богинь – Афродіти. На острові є декілька місць, які пов'язані з богинею. Найособливішою пам'яткою є Бухта Афродіти (також цю локацію називають "Скелі Афродіти"), адже саме з неї, за легендою, прекрасна богиня вийшла на берег.



"Бухта Афродіти" (ліворуч) / Фото журналістки 24 каналу Марії Бондар

Сюди приїжджають молоді пари, компанії друзів і сім'ї. Унікальна краса і природа підкорять кожного туриста. Ви зможете побачити красиве море та незабутні скелі, тому обов’язково додайте "Бухту Афродіти" в список місць для відвідування.



Скеля Афродіти (фото зсередини)

Як туди дістатися? До скель Афродіти можна доїхати на міському транспорті. На центральній зупинці на набережній Пафосу потрібно сісти на автобус №631 до Петра ту Роміу (Petra Tou Romiou) і їхати до кінцевої зупинки.

• Білі камені

Вони розташовані за межами міста Лімасол, поруч з пляжем Аламанос. Дивовижні види білих скель на фоні бірюзового (або блакитного – в залежності від погоди) моря вразять вас свою красою.



Білі камені на окраїні Лімасола / Фото журналістки 24 каналу Марії Бондар

Туди не організовують екскурсії, тому там немає великих натовпів, які заважатимуть насолоджуватися краєвидами. Окрім того, при бажанні там можна скупатися, спустившись в одну з маленьких бухт між скелями.



На "кам'яних" пляжах безліч печер / Фото журналістки 24 каналу Марії Бондар

• Затонулий корабель EDRO III

Edro III – це великий вантажний корабель, що сів на мілину в районі Sea Caves в окрузі Пафос під час шторму в грудні 2011 року після поломки двигуна. Прямуючи до Греції, корабель через погодні умови винесло на мілину майже біля самого берега, де він перебуває й донині. Але підніматися на його борт заборонено.



Корабель Edro III / Фото журналістки 24 каналу Марії Бондар

Зараз Edro III став пам'яткою і приваблює безліч туристів та фотографів. Проте, окрім затонулого корабля, це місце вражає ще й дивовижними скелями з таємничими печерами.

• Ущелина Авакас

Ущелині понад тисячу років, вона створена самою природою – її сформувала річка, яка тут протікає. Згодом вона пересохла і зараз перетворилась на невеликий струмок. Розташована ця пам'ятка приблизно в 20 кілометрах від міста Пафосу.



Ущелина Авакас на Кіпрі / Фото журналістки 24 каналу Марії Бондар

Місце приваблює численних туристів своєю мальовничістю, особливо любителів прогулянок в оточенні незайманої природи. Величні скелі незвичайної форми досягають висоти до 30 метрів. В ущелині зустрічається безліч чагарників і дерев, деякі з них унікальні.

• Парк скульптур в Айя-Напі

Парк скульптур в Айя-Напі – це музей сучасного мистецтва під відкритим небом з виглядом на море. У створенні парку брали участь 39 майстрів з різних країн, у тому числі і з України, Греції, Італії, Франції, Грузії та Росії.

Декілька скульптур з парку в Айя-Напі: фото журналістки 24 каналу

В парку представлені різноманітні скульптури, яких об'єднує матеріал, з якого вони були зроблені, і розмір – всі представлені експонати вище двох метрів у висоту.

Неймовірні пляжі Кіпру

Більшість туристів їдуть на Кіпр заради пляжного відпочинку. І недарма, адже там є десятки прекрасних пляжів з чистою, майже прозорою водою.

Є і безліч так званих "Блакитних лагун", де вода набуває яскравого кольору – від блакитного до смарагдового, наче у фільмах.



Одна з "Блакитних лагун" на Кіпрі / Фото журналістки 24 каналу Марії Бондар

Цікавим є те, що всі пляжі Кіпру – державні, а тому безкоштовні. Тобто ви можете обрати собі будь-який пляж на ваш смак, навіть якщо він розташований поруч з готелем. Ви маєте повне право там відпочивати та насолоджуватися теплими хвилями. Окрім того, зазвичай, всі пляжі мають необхідне забезпечення для відпочинку: там є і душі, і туалети, і водний спорт.



Вечірній порт на Кіпрі/ Фото журналістки 24 каналу Марії Бондар

Де відпочити на Кіпрі з дітьми?

Відпочинок на Кіпр можна організувати і всією сім'єю з дітьми. Адже на острові є кілька найпопулярніших і затребуваних курортів. Зокрема, в Протарасі можна провести затишний і спокійний пляжний відпочинок: вам точно сподобається прозора чиста вода і білий м'який пісок. До того ж, щовечора там проводять "Шоу танцюючих фонтанів", яке захопить і дітей, і дорослих.



Шоу танцюючих фонтанів в Протарасі / Фото cyprus-index.ru

А на курорті в Айя-Напі є великий аквапарк WaterWorld (вартість відвідування для дітей до 13 – 24 євро, для дорослих – 38 євро), цікавий Музей моря та парк атракціонів. Здивує дітей на курорті і майже справжній піратський корабель, на якому можна здійснити захоплюючу морську прогулянку всією родиною.



Аквапарк WaterWorld в Айя-Напі / Фото з офіційного сайту аквапарку

А в місті Ларнака є дайвінг, у сезон тут працює близько десятка дайв-шкіл. А головна підводна пам'ятка курорту — затонулий океанський пором, який обріс флорою і перетворився в справжній гігантський риф. Вартість занурення — від 80 євро. А гуляючи містом, можна відвідати старовинні монастирі та церкви Ларнаки, які порадують вас своєю красою.

Яка погода Кіпрі? Середня температура у вересні та жовтні тримається на рівні +27 .. +30 градусів за Цельсієм.

Як долетіти до Кіпру? Перельоти здійснює угорський лоукостер Wizz Air з Києва (аеропорт "Жуляни") або Львова до Ларнаки. Також аеропорт є в ще одному місті Кіпру – Пафосі, але туди не можна долетіти з України (дістатися можна лише з Польщі).

Отож, Кіпр однозначно вартий того, щоб відвідати його хоча б раз в житті.