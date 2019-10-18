Відпочинок на Кіпрі: найкрасивіші місця, через які варто відвідати острів

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Відпочинок на Кіпрі восени – що подивитися, де краще відпочити з дітьми
Відпочинок на Кіпрі: неймовірні місця, що заворожують своєю красою / Фото Марії Бондар / 24 канал

Кіпр – це маленька, але надзвичайно красива та сонячна країна. Оксамитовий сезон там триває аж до листопада, а незабутніх місць та оглядових майданчиків там сотні. До того ж політ літаком до Кіпру з України забере у вас лише три години. Що варто відвідати на Кіпрі восени – читайте у матеріалі LifeStyle24.

Острів Кіпр, розташований в Середземному морі, є дуже популярним туристичним напрямком. До того ж, це справжня скарбниця пам'яток стародавньої культури: там є і старовинні катакомби, і багата спадщина античної Греції, і руїни римських палаців.

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Які місця потрібно обов'язково відвідати на Кіпрі:

• Міст кохання (Bridge of love)

Одним із найкрасивіших місць вважають природну кам'яну арку "Міст кохання". Її варто побачити на власні очі. Розташована арка на околиці Айя-Напи, недалеко від готелю "Marina". Це місце дуже популярне для фотосесій, особливо весільних.

Заворожуючий
Заворожуючий "Міст кохання" / Фото журналістки 24 каналу Марії Бондар

А якщо ви приїхали на Кіпр зі своєю другою половинкою, обов’язково сходіть туди ввечері: ці красиві краєвиди разом із заходом сонця ви не забудете ніколи.

• Бухта Афродіти

Кіпр вважається місцем народження однієї з найвідоміших грецьких богинь – Афродіти. На острові є декілька місць, які пов'язані з богинею. Найособливішою пам'яткою є Бухта Афродіти (також цю локацію називають "Скелі Афродіти"), адже саме з неї, за легендою, прекрасна богиня вийшла на берег.

Фото журналістки 24 каналу Марії Бондар
"Бухта Афродіти" (ліворуч) / Фото журналістки 24 каналу Марії Бондар

Сюди приїжджають молоді пари, компанії друзів і сім'ї. Унікальна краса і природа підкорять кожного туриста. Ви зможете побачити красиве море та незабутні скелі, тому обов’язково додайте "Бухту Афродіти" в список місць для відвідування.

Скеля Афродіти (фото зсередини)
Скеля Афродіти (фото зсередини)

Як туди дістатися? До скель Афродіти можна доїхати на міському транспорті. На центральній зупинці на набережній Пафосу потрібно сісти на автобус №631 до Петра ту Роміу (Petra Tou Romiou) і їхати до кінцевої зупинки.

• Білі камені

Вони розташовані за межами міста Лімасол, поруч з пляжем Аламанос. Дивовижні види білих скель на фоні бірюзового (або блакитного – в залежності від погоди) моря вразять вас свою красою.


Білі камені на окраїні Лімасола / Фото журналістки 24 каналу Марії Бондар

Туди не організовують екскурсії, тому там немає великих натовпів, які заважатимуть насолоджуватися краєвидами. Окрім того, при бажанні там можна скупатися, спустившись в одну з маленьких бухт між скелями.

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На "кам'яних" пляжах безліч печер / Фото журналістки 24 каналу Марії Бондар

• Затонулий корабель EDRO III

Edro III – це великий вантажний корабель, що сів на мілину в районі Sea Caves в окрузі Пафос під час шторму в грудні 2011 року після поломки двигуна. Прямуючи до Греції, корабель через погодні умови винесло на мілину майже біля самого берега, де він перебуває й донині. Але підніматися на його борт заборонено.

Корабель Edro 3 / Фото журналістки 24 каналу Марії Бондар
Корабель Edro III / Фото журналістки 24 каналу Марії Бондар

Зараз Edro III став пам'яткою і приваблює безліч туристів та фотографів. Проте, окрім затонулого корабля, це місце вражає ще й дивовижними скелями з таємничими печерами.

• Ущелина Авакас

Ущелині понад тисячу років, вона створена самою природою – її сформувала річка, яка тут протікає. Згодом вона пересохла і зараз перетворилась на невеликий струмок. Розташована ця пам'ятка приблизно в 20 кілометрах від міста Пафосу.


Ущелина Авакас на Кіпрі / Фото журналістки 24 каналу Марії Бондар

Місце приваблює численних туристів своєю мальовничістю, особливо любителів прогулянок в оточенні незайманої природи. Величні скелі незвичайної форми досягають висоти до 30 метрів. В ущелині зустрічається безліч чагарників і дерев, деякі з них унікальні.

• Парк скульптур в Айя-Напі

Парк скульптур в Айя-Напі – це музей сучасного мистецтва під відкритим небом з виглядом на море. У створенні парку брали участь 39 майстрів з різних країн, у тому числі і з України, Греції, Італії, Франції, Грузії та Росії.

Декілька скульптур з парку в Айя-Напі: фото журналістки 24 каналу

В парку представлені різноманітні скульптури, яких об'єднує матеріал, з якого вони були зроблені, і розмір – всі представлені експонати вище двох метрів у висоту.

Більшість туристів їдуть на Кіпр заради пляжного відпочинку. І недарма, адже там є десятки прекрасних пляжів з чистою, майже прозорою водою.

Є і безліч так званих "Блакитних лагун", де вода набуває яскравого кольору – від блакитного до смарагдового, наче у фільмах.

Одна з
Одна з "Блакитних лагун" на Кіпрі / Фото журналістки 24 каналу Марії Бондар

Цікавим є те, що всі пляжі Кіпру – державні, а тому безкоштовні. Тобто ви можете обрати собі будь-який пляж на ваш смак, навіть якщо він розташований поруч з готелем. Ви маєте повне право там відпочивати та насолоджуватися теплими хвилями. Окрім того, зазвичай, всі пляжі мають необхідне забезпечення для відпочинку: там є і душі, і туалети, і водний спорт.

Вечірній порт на Кіпрі
Вечірній порт на Кіпрі/ Фото журналістки 24 каналу Марії Бондар

Відпочинок на Кіпр можна організувати і всією сім'єю з дітьми. Адже на острові є кілька найпопулярніших і затребуваних курортів. Зокрема, в Протарасі можна провести затишний і спокійний пляжний відпочинок: вам точно сподобається прозора чиста вода і білий м'який пісок. До того ж, щовечора там проводять "Шоу танцюючих фонтанів", яке захопить і дітей, і дорослих. 

Шоу танцюючих фонтанів в Протарасі / Фото cyprus-index.ru
Шоу танцюючих фонтанів в Протарасі / Фото cyprus-index.ru

А на курорті в Айя-Напі є великий аквапарк WaterWorld (вартість відвідування для дітей до 13 – 24 євро, для дорослих – 38 євро), цікавий Музей моря та парк атракціонів. Здивує дітей на курорті і майже справжній піратський корабель, на якому можна здійснити захоплюючу морську прогулянку всією родиною.

Аквапарк WaterWorld в Айя-Напі
Аквапарк WaterWorld в Айя-Напі / Фото з офіційного сайту аквапарку

А в місті Ларнака є дайвінг, у сезон тут працює близько десятка дайв-шкіл. А головна підводна пам'ятка курорту — затонулий океанський пором, який обріс флорою і перетворився в справжній гігантський риф. Вартість занурення — від 80 євро. А гуляючи містом, можна відвідати старовинні монастирі та церкви Ларнаки, які порадують вас своєю красою.

Яка погода Кіпрі? Середня температура у вересні та жовтні тримається на рівні +27 .. +30 градусів за Цельсієм.
Як долетіти до Кіпру? Перельоти здійснює угорський лоукостер Wizz Air з Києва (аеропорт "Жуляни") або Львова до Ларнаки. Також аеропорт є в ще одному місті Кіпру – Пафосі, але туди не можна долетіти з України (дістатися можна лише з Польщі).

Отож, Кіпр однозначно вартий того, щоб відвідати його хоча б раз в житті.

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Автор: Марія Бондар
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Публікації Подорожі Відпочинок Кіпр
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