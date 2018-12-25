Кіра Найтлі розповіла про бажання залишити акторську кар'єру через нервові зриви: деталі

33-річна зірка фільму "Анна Кареніна" є однією з найвідоміших та найпопулярніших актрис голлівудського кіно. Усі ролі у її виконанні ідеально зіграні, а на червоній доріжці Кіра Найтлі ні разу не з'явилась без посмішки. Однак мало хто знає про закулісся життя знаменитості. У новому інтерв'ю акторка зізналася про нервові зриви на початку кар'єри.

Після закінчення зйомок фільму "Лускунчик і чотири королівства" англійська акторка Кіра Найтлі у неперевершеному образі з'явилась на прем'єрі кінострічки, а нещодавно зірка голлівудського кіно отримала почесну нагороду від самого принца Чарльза – Орден Британської імперії. Здавалося б, усе в її житті ідеально – слава, гроші, кар'єра. Однак, як виявилось, у її житті було чимало труднощів, про які вона віддає перевагу мовчати.

Читайте також: "Як бабусина хустка": у мережі розкритикували вбрання Кіри Найтлі

Про зізнання Кіри Найтлі повідомляє видання People. Після виходу фільму "Бий як Бекхем", у якому вона зіграла юну футболістку, до 17-річної акторки прийшла світова популярність. Однак як стверджує англійська зірка, вона не була готова до такої слави і всі події, що трапились із нею, були занадто раптовими. У 2002 році лікарі діагностували Кірі діагноз "посттравматичний стресовий розлад". Впоратися із складною ситуацією їй допомогли сім’я і друзі.

Я думала про те, щоб кинути це все. Особливо, коли в мене був нервовий зрив,

– зізналась акторка, які думки переслідували її на початку кар'єри.