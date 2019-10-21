Кіра Найтлі заявила, що папараці доводили її до нервового зриву

Одна з найвідоміших голлівудських акторок Кіра Найтлі може похизуватись стрімкою кар'єрою та чималою фільмографією. Хоч зірці всього 34, вона зуміла досягнути такої слави, про яку мріє чимало її колег. Однак на старті кар'єри Кіра Найтлі переживала нервовий зрив через надмірну увагу папараці.

Як акторка розповіла в інтерв'ю The Telegraph, вона відчула шалену популярність у 2003 році після виходу фільму "Пірати Карибського моря". Тоді Кірі Найтлі було всього 18, відтак знаменитість не знала, як уникати настирливих фотографів, які переслідували її в надії отримати сенсаційний знімок. Репортери настільки пильно стежили за її особистим життям, що довели акторку до нервового зриву.

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"У той час будь-які фотографії юних знаменитостей були дуже цінними, якщо вони несли негативний характер. Якраз такі репортери стежили за Брітні Спірс і Емі Вайнгауз на початку 2000-их. Навіть якщо у вас не було проблем із психікою, папараці намагалися підштовхнути вас до таких речей, які у звичайному житті вам не властиві", – заявила Кіра Найтлі.

Голлівудська акторка згадала один з подібних випадків, коли вона ледь не накинулась на журналістів з кулаками. Тоді авто Кіри Найтлі зіштовхнули з дороги на узбіччя. В аварії зірка не постраждала, однак хотіла на місці розправитись із нахабними репортерами.

Я пам'ятаю, як машину Скарлетт Йоханссон зіштовхнули з дороги в Лос-Анджелесі, а потім те ж саме зробили зі мною в Кентіш-Тауні. Тоді я сказала, що збираюся їх убити, а вони зізналися, що отримають більше грошей, якщо я зроблю це,

– пригадала Кіра Найтлі.

Після пережитого талановита акторка навіть планувала зробити паузу в кар'єрі хоча б на кілька років. Однак таке рішення могло нашкодити успіху Кіри Найтлі. Тому вона упродовж 2 років намагалась не зніматись у високобюджетних фільмах, не привертаючи зайвої уваги ЗМІ.

Наразі Кіра Найтлі насолоджується материнством. У вересні 2019 року вона та її чоловік Джеймс Райтон вдруге стали батьками: у пари народилась донька Делайла.

Голлівудські зірки – одні з небагатьох, хто веде закрите від журналістів та громадськості життя, не має блогів та не ділиться приватними знімками у мережі. Кіра Найтлі та Джеймс Райтон таким чином оберігають не тільки себе, але й новонароджену Делайлу та 4-річну доньку Едді, яка вже за кілька років піде до школи.