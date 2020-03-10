Кіра Найтлі здійснила світський вихід у сукні від Chanel: фото

Вчора, 9 березня, у Лондоні відбулася прем'єра комедійно-драматичної стрічки "Міс Погана поведінка" (Misbehaviour), у якій головну роль виконала 34-річна британська акторка та модель Кіра Найтлі. Для червоної доріжки показу зірка обрала ніжну сукню від модного дому Chanel.

Свою кар'єру на теренах кіноіндустрії Кіра Найтлі розпочала близько 25 років тому. За цей час вона зіграла персонажів десятків успішних картин, перевтілюючись у відвертих спокусниць та відчайдушних героїнь. Проте у реальному житті голлівудська знаменитість незмінно вражає своєю тендітністю та ніжністю.

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Понад пів року тому зірка народила другу дитину від коханого чоловіка Джеймса Райтона. Вперше Кіра Найтлі з'явилася на публіці за кілька тижнів після пологів та зуміла вразити публіку своїм бездоганним зовнішнім виглядом. Так, на червоній доріжці прем'єрного показу стрічки "Міс Погана поведінка" вона з'явилася у легкій мереживній сукні від Chanel довжини максі. Широким поясом з бряжкою вона підкреслила тонку талію.

Образ Кіра Найтлі доповнила чорними босоніжками на високих підборах, які контрастували з білою сукнею. Вона обрала насичений макіяж з акцентом на очі. Серед аксесуарів – масивні сережки з коштовним камінням та перстень у формі квітки. Волосся акторка зібрала у стильний пучок.



Кіра Найтлі здійснила світський вихід у сукні від Chanel / Getty Images