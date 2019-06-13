Кіра Найтлі знялась у фільмі "Держтаємниця": з'явився перший трейлер

У Голлівуді готують чимало сюрпризів для кіноманів. Зокрема, невдовзі відбудеться прем'єра фільму "Держтаємниця" (Official Secrets). Та поки автори завершують підготування кінострічки до показу, мережу підкорює перший трейлер.

Головну роль у фільмі "Держтаємниця" виконала знаменита голлівудська акторка Кіра Найтлі. У кінострічці вона зіграла роль британської розвідниці Кетрін Терези Ган.

Читайте також: "Люди в чорному: Інтернешнл": сюжет і трейлер фантастичної комедії

За сюжетом, головна героїня передає журналістам секретні матеріали, які підтверджують нелегальну діяльність спецслужб. Водночас уряд прагне захистити військових, які незаконно вторглися в Ірак, та намагаються приховати цей факт від ООН. Злита інформація може нашкодити владі США, тому розвідниця Кетрін Тереза Ган стає ворогом держави.

Режисером кінострічки виступив Гевін Гуд, який майстерно реалізував непересічний сюжет. Окрім Кіри Натлі, він запросив на зйомки Меттью Гуда, Рейф Файнс, Метта Сміта. Світова прем'єра фільму "Держтаємниця" запланована на 23 серпня 2019 року. Та поки цікавість до кінострічки розпалює динамічний трейлер.

Дивіться перший офіційний трейлер до фільму Держтаємниця": відео