Кірстен Данст відмовилася схуднути для ролі за 10 мільйонів доларів
Популярна голлівудська акторка Кірстен Данст, яка торік народила первістка, наразі не поспішає повертатися до роботи у кіно та насолоджується материнством. Як стало відомо, зіркавідмовилася зніматися в сиквелі комедії "Добийся успіху" (Bring It On), у якому Кірстен зіграла капітана команди чирлідерів у 2000 році, за гонорар у розмірі 10 мільйонів доларів.
Як повідомили інсайдери, акторка не хоче навантажувати себе спортом та дієтою, щоб позбутися від набраних за час вагітності кілограмів. Про це пише видання Radar Online.
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Додамо, 8 травня стало відомо, що голлівудська акторка Кірстен Данст народила первістка. Хлопчик Енніс Говард став первістком для Данст і її чоловіка, 30-річного актора Джессі Племонса.
Кірстен тягне з відповіддю на пропозицію тому, що ще не позбулася зайвої ваги і не поспішає це робити. Вона ненавидить займатися спортом і зараз насолоджується спокійним життям. Їй мають запропонувати шалені гроші, щоб заманити на бігову доріжку,
– додав інсайдер.
Кірстен Данс / Getty Images
Кірстен Данс / Фото за 15 червня 2017 року / Getty Images
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