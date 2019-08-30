Кірстен Данст вперше показала свого 1-річногосина: фото

Голлівудська акторка Кірстен Данст опинилась в центрі всіх світових таблоїдів, адже вперше зірка прийшла на світську подію зі своїм 1-річним сином Еннісом та чоловіком Джессі Племонсом.

29 серпня став знаковим днем для сім'ї Кірстен Данст. 37-річна акторка отримала іменну зірку на Алеї Слави в Голлівуді. На урочисту церемонію Кірстен Данст прийшла у стильній літній сукні, яка відзначалась скромністю. Акторка відмовилась від масивних прикрас, надавши перевагу лаконічному образу.

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Та, мабуть, Кірстен передбачала, що найбільшу увагу приверне не її поява на червоній доріжці, а сина Енніса. Все тому, що це дебют хлопчика на світських заходах, тому він з цікавістю спостерігав за всім, не відходячи далеко від зіркових батьків.

Особливу увагу привернув і чоловік Кірстен Данст – 31-річний актор Джессі Племонс. Він підготував промову, яка зворушила не тільки його зіркову дружину, але й усіх очевидців.

"Мені пощастило пізнати тебе не тільки як талановиту актрису, але і як людину. Я бачив і знаю, яка ти прекрасна мати, дружина, донька, сестра, друг, тому всі твої близькі зараз тут і дуже люблять тебе. Ти неймовірно щедра людина і єдина в своєму роді. Ти найкраща жінка, яку я знаю", – сказав Джессі Племонс, передає People.

Що відомо про шлюб Кірстен Данст?Кірстен Данст та Джессі Племонс почали зустрічатись ще у 2016 році. Актори познайомились на знімальному майданчику серіалу "Фарґо", де зіграли подружжя. Вже у січні 2017 році зірки заручилися, а на початку 2018-го стало відомо про вагітність Кірстен Данст.



Упродовж вагітності 37-річна акторка відмовлялась від будь-яких телепроєктів. За словами інсайдерів, Кірстен Данст давно мріяла стати мамою, тому до появи сина ставилась дуже відповідально. Хлопчик з'явився на світ 3 травня 2018 року. З того часу папараці всього кілька разів зуміли зробити знімки зіркової мами з первістком. Однак офіційно Кірстен Данст представила Енніса публіці 29 серпня.