Кішка Карла Лагерфельда випустить колекцію одягу та аксесуарів в пам'ять про дизайнера

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Карл Лагерфельд з кішкою Шупетт
Карл Лагерфельд з кішкою Шупетт / Instagram/ @choupettesdiary

Кішка знаменитого модельєра Карла Лагерфельда Шупетт досі перебуває в жалобі після смерті свого хазяїна. Тому представники домашньої тварини вирішили створити лімітовані колекції від її імені в пам'ять про улюбленого дизайнера.

Улюблена домашня тварина Карла Лагерфельда, який нещодавно пішов з життя, повідомила про випуск лінійки одягу та аксесуарів в пам'ять про свого хазяїна. Представники кішки Шупетт, якій дизайнер мав намір залишити все, що йому вдалося нажити, оголосили про запуск пам'ятної колекції, яка матиме назву #RIPDaddy, що в перекладі на українську означає "Спочивай з миром, татку".

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Команда, яка веде соціальні мережі кішки, створить речі, які можна буде купити в онлайн-магазині. Лімітована колекція складатиметься з футболок, горнят і чохлів на Iphone. У прес-релізі представники повідомили, що виручка з проданих речей піде на фонд допомоги тваринам, який розташований в Каліфорнії. 

У цей важкий час шанувальники і передплатники дуже підтримали Шупетт, за що кішка буде вічно їм вдячна. Ці любов і підтримка дали їй сили, щоб рухатися далі і запустити пам'ятну колекцію #RIPDaddy,
– заявила команда Шупетт на її сторінці в Instagram.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Карл Лагерфельд
Джерело: LifeStyle 24
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