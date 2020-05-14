Kiss FM перетворили пісню "Пливе кача" на танцювальний трек: українці не стримують гніву

Популярна радіостанція Kiss FM потрапила у гучний скандал. Пісню "Пливе кача", з якою оплакували Небесну Сотню, перетворили на танцювальний трек. Відповідь українців не забарилась!

Пісню Tysha від NDUB презентували днями на фейсбук-сторінці Kiss FM Ukraine. Однак ритмічна музика була зовсім недоречною, а вибір композиції для реміксу обурив усіх українців. Сотні людей засипали радіостанцію гнівними коментарями, після чого представники Kiss FM поквапились вибачитись перед слухачами.

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"Як ми побачили, ваша реакція на пісню "Пливе кача" виявилась неоднозначною. Ми вас почули і тому прибрали її з ефіру. Ще раз хочемо наголосити: ми не мали на меті нікого образити. І просимо вибачення у всіх, чиї почуття зачепили. Хоча, як ми вважали, пісня створена в мінорній стилістиці, як і належить у цій ситуації", – заявили представники Kiss FM.

За добу з мережі прибрали всі відео з танцювальним треком.

Однак і це не допомогло вгамувати гніву українців, які не стримували емоцій у коментарях.

Хлопці, ви що там, геть береги поплутали? Вам під "Пливе кача" потанцювати захотілось? А на кістках та могилах своїх дідів станцювати не хочете? Бо одне і те саме! Ганьба і сором, якщо ви цього не розумієте!

– написала одна з користувачок мережі у коментарях.

Українці відреагували на ремікс пісні "Пливе кача" / Скріншот



Реакція українців на вибачення KISS FM / Скріншот

"Цікаво, ким потрібно бути, щоб серед 15,5 тисяч українських народних пісень, які відомі світу, обрати і спаплюжити саме ту, яка є зараз для українців символом болю, розпачу, жалю і боротьби? Виродком? Тварюкою? Рагулем? А може просто московським запроданцем?" – написав обурений радіослухач.