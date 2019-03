Кіт Флінт з гуртом The Prodigy мав виступити в Києві на фестивалі UPark-2019

В липні 2019 року в Україні пройде масштабний рок-концерт, який збирає виконавців з усього світу. Хедлайнерами цьогорічного фестивалю повинен був бути гурт The Prodigy з солістом Кітом Флінтом, який скоїв самогубство у перші вихідні березня. Журналісти LifeStyle 24 дізналися, чи відбудеться виступ гурту і яка реакція організаторів.

Про смерть знаменитого співака і соліста гурту The Prodigy Кіта Флінта стало відомо в понеділок, 4 березня. Як повідомлялося раніше, знаменитий гурт, який виконував музику різних стилів, від електро до денсу, повинен був бути хедлайнерами цьогорічного українського фестивалю рок-музики UPark-2019.

Читайте також: Помер Кіт Флінт – вокаліст гурту The Prodigy

Журналісти Lifestyle 24 взяли ексклюзивний коментар в представників платформи Concert.ua, дізнавшись їхню реакцію на смерть співака та інформацію щодо майбутнього концерту.

Так, ми знаємо, що він (Кіт Флінт, – LifeStyle 24) помер. Дізналися про це зі ЗМІ, як і всі інші. Але точної інформації щодо скасування виступу їхнього гурту на фестивалі UPark-2019 наразі немає,

– сказали представники Concert.ua.

В той же час організатори UPark-2019 опублікували пост на власній сторінці у Facebook, в якому повідомили про переговори з менеджерами гурту The Prodigy. Представники пообіцяли повідомити шанувальникам гурту інформацію щодо їхнього виступу на UPark-2019.

Що відомо про Upark Festival? UPark Festival – це сучасний міський фестиваль зі своєю атмосферою. За відносно коротку історію фестивалю на сцені UPark встигли виступити не тільки світові легенди, але й артисти-початківці. Серед гуртів, які брали участь у фестивалі, були: Red Hot Chilli Peppers, MUSE, Gorillaz, Massive Attack, Nothing But Thieves, HURTS, The Kills, Poets of the Fall, My Vitriol, Kaleo, Tove Lo, Young Fathers.