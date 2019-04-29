Кіт Гарінгтон зізнався, яка його улюблена сцена у "Грі престолів": несподівані дані

Популярний серіал "Гра престолів" підкорив весь світ, а кожну серію заключного 8 сезону з нетерпінням очікують мільйони кіноманів. Та поки фінал саги ще не відомий, Кіт Гарінгтон вирішив розповісти, яка сцена у серіалі йому найбільше сподобалась.

Для кожного актора участь у зйомках серіалу "Гра престолів" принесла чимало приємних спогадів. З особливим трепетом про це згадує Кіт Гарнігтон, який на знімальному майданчику зустрів своє кохання – акторку Роуз Леслі.

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У коментарі для журналу People, голлівудський Джон Сноу вирішив розповісти про зйомки та улюблену сцену у серіалі, де він з'явився зі своєю дружиною. За словами Кіта Гарінгтона, найефектнішою частиною "Гри престолів" був момент, коли героїня Роуз Леслі померла на його руках.

"Мені сподобалась її смерть. Я знаю, що це звучить дивно. Але думаю, що вона (Лелі Роуз, – LifeStyle 24) чудово із цим впоралась. І це був перший момент, коли в серіалі використали сповільнену зйомку. Мені здається, що ця сцена, коли на другому плані відбувалась битва, була дуже красивою. Це одна з найнезвичніших зйомок", – розповів Кіт Гарінгтон.

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Та хоч серіал і допоміг голлівудським акторам закохатись один в одного, Кіт Гарінгтон переконаний, що в цьому є і чимало недоліків. Зокрема, красень із сумом зізнався, що образи Джона Сноу та Іггріт завадять їм вдруге співпрацювати на знімальному майданчику.

"Найсумніше, що ми ніколи знову не зможемо зніматись разом. Все тому, що наші імена занадто сильно асоціюються у глядачів з "Грою престолів"... Я би дуже хотів попрацювати із Роуз, але ми грали коханців, а потім одружились. Тому не впевнений, чи зможемо ми коли-небудь ще знятись у фільмі разом", – додав Кіт Гарінгтон.

Що таке "Гра престолів"?

Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.