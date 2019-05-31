Кіта Харінгтона підловили поряд з реабілітаційним центром, де він лікується: як виглядає актор

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​Кіт Харінгтон в реабілітаційному центрі
​Кіт Харінгтон в реабілітаційному центрі / www.dailymail.co.uk

Відомий британський актор, який отримав чималу славу завдяки серіалу "Гра престолів", наразі проходить лікування в одній з найелітніших клінік в Коннектикуті, США. Британським журналістам вийшло зробити декілька фотографій актор поряд з реабілітаційним центром.

У виданні The Daily Mail з'явились фото, на яких 32-річний Кіт Харінгтон, сповнений сил, крокував у фітнес-центр. Він був одягнений у домашній та зручний одяг, що складався з сірих спортивних штанів та кросівок, білої куртки та футболки. На голову актор одягнув кепку, а в руках ніс пляшку води.

Читайте також: Зірка "Гри престолів" Кіт Харінгтон потрапив в реабілітаційний центр: деталі госпіталізації

Кіт Харінгтон в реабілітаційному центрі
Кіт Харінгтон в реабілітаційному центрі / The Daily Mail

Кіт Харінгтон в реабілітаційному центрі
​Кіт Харінгтон в реабілітаційному центрі / The Daily Mail

​Кіт Харінгтон в реабілітаційному центрі
​Кіт Харінгтон в реабілітаційному центрі / The Daily Mail

Що відомо про госпіталізацію Кіта Харінгтона?

Кілька днів тому ЗМІ "струсонула" новина про те, що серіальному Джону Сноу довелось пройти місячне лікування в клініці Prive-Swiss, де він зараз і перебуває. Як стало відомо від представника актора, він емоційно не впорався із завершенням "Гри престолів", через що вирішив розібратись у собі під наглядом лікарів. Інші ж джерела стверджували, що насправді актор бореться зі стресом, депресією та алкогольною залежністю. 

Він усвідомив, що це – кінець, але ж він трудився над шоу так багато років поспіль. І що робити далі? Тепер він знаходиться в клініці, в основному, щоб впоратися зі стресом і виснаженням, а також алкогольною залежністю… Всі його близькі дійсно вважали, що йому слід відпочити. Зараз йому просто потрібні тиша і спокій,
– повідомляли інсайдери видання.

Весь цей час протягом лікування Кіта підтримувала його дружина Роуз Леслі, що, до речі, також знімалась у серіалі "Гра престолів". Деякі джерела стверджують, що місяць перебування в центрі на набережній Лонг-Айленд-Саунд коштує понад 120 тисяч доларів. Там Кіт Харінгтон проходить психологічні тренування і когнітивно-поведінкову терапію від стресу і негативних емоцій.


Вид зверху реабілітаційного центру Prive-Swiss / The Daily Mail

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Теги: Новини США LifeStyle Голлівуд Гра престолів
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